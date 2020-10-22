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Yunanistan'da bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yunanistan'da başkent Atina'da dahil olmak üzere korona virüs salgınından en çok etkilenen bölgelerde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
 22 Ekim 2020 21:13
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Yunanistan'da bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yunanistan'da başkent Atina'da dahil olmak üzere korona virüs salgınından en çok etkilenen bölgelerde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Avrupa'da korona virüs salgınına karşı birçok ülke sokağa çıkma yasaklarını yeniden uygulamaya başladı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yaptığı açıklamada, başkent Atina'da dahil olmak üzere salgından en fazla etkilenen bölgelerde gece sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Başbakan Miçotakis, dört aşamalı bir risk değerlendirme raporuna göre, salgında yüksek riskli bölge olarak kabul edilen yerlerde Cumartesi günüden itibaren yerel saatle 00.30-05.00 arasından sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Raporda, Yunanistan'ın kuzeyinde yer alan Kozani ve Kesriye en yüksek riskli bölgeler olurken, onları başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attika bölgesi izledi.

Miçotakis, "Amaç, virüsün yayılmasına yardımcı olan hareketleri ve gece toplantılarını kısıtlamak. Belki bir süreliğine daha az eğleneceğiz. Ancak bu uzun vadede daha fazla sağlık anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Gençlerin virüsün yayılmasını engellemeye yardımcı olması gerektiğini vurgulayan Başbakan Miçotakis, gençlerin ailelerine virüsü yaydığını ifade etti. Miçotakis, devletin kuralları çiğneyen işletmelere ise ağır cezalar keseceğini aktardı.

Yunanistan'da son 24 saatte 882 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 28 bin 216'ya, son 24 saatte 15 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 549'a ulaştı.
İhlas Haber Ajansı
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