1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İmamoğlu'nun teklifine Cem Yılmaz'dan yanıt

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı çağrıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan teklif gelmişti. Yılmaz, İmamoğlu'na karşılık verdi.
 22 Ekim 2020 21:22
+Aa- Yazdır
İmamoğlu'nun teklifine Cem Yılmaz'dan yanıt

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabından Sağlık Bakanı Koca'ya seslenerek, "Tüm ülkede, sağlık personeline, canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiçbir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim" demişti.

Cem Yılmaz'ın çağrısına İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu sosyal medyada, "Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnemiz sağlık çalışanları ile buluşmanız için hizmetinizde. Bu süreçte üstün gayret gösteren sağlık çalışanlarımızın emrindeyiz" mesajını paylaştı.

"BU BİRLEŞTİRİCİ TAVRA ORTAK OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Cem Yılmaz da İmamoğlu'na karşılık olarak şunları yazdı:

"Sayın Başkana çok teşekkür ediyorum. Bu güzel, birleştirici tavra ortak olmaktan çok mutluyum. Ankara ile görüşüp hızla organize oluruz. Diğer şehirlerimizle ilgili de sağlıkçılarımız 'bize gelmezler' demesin. Elimden geleni en iyi şekilde yapacağım. Sağolun."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vali Çelik: Kent genelinde vaka sayısında ciddi artış var
22 Ekim 2020 21:36		 Artan vakalar sonrası İstanbul'a yeni tedbir mi geliyor?
22 Ekim 2020 21:34
Türkiye Varlık Fonu, Erdoğan başkanlığında toplandı
22 Ekim 2020 20:46		 'Batı dünyası Kovid-19'dan sonra iyice zor duruma girdi'
22 Ekim 2020 19:12
Veriler açıklandı... Hasta sayısı bugün de 2 binin üstünde
22 Ekim 2020 19:03		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile telefonda görüştü
22 Ekim 2020 18:20
İYİ Partili Türkkan'dan 'Ümit Özdağ' açıklaması
22 Ekim 2020 16:07		 'PTT'de çok büyük bir dönüşüm hazırlığı içindeyiz'
22 Ekim 2020 15:27
İyi Partili Başkan: Komünist bile oluruz ama Ak Parti'ye geçmeyiz
22 Ekim 2020 13:04		 İlham Aliyev, Kamu Başdenetçisi Malkoç'u kabul etti
22 Ekim 2020 12:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:36 - Vali Çelik: Kent genelinde vaka sayısında ciddi artış var21:34 - Artan vakalar sonrası İstanbul'a yeni tedbir mi geliyor?21:31 - Camiyi temizlerken bulunan not müezzini duygulandırdı21:28 - İki hakemin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı21:22 - İmamoğlu'nun teklifine Cem Yılmaz'dan yanıt21:13 - Yunanistan'da bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
21:09 - Hollandalı hacker Trump'ın Twitter şifresini tahmin ederek çözdü21:06 - Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağı yere attı21:00 - FETÖ'den gözaltına alınan 17 şüpheli serbest bırakıldı20:51 - Açıköğretim lisesi öğrencileri 170 krediyle mezun olabilecek20:49 - Bir öğrencide virüs çıktı, 13 öğrenci karantinaya alındı20:46 - Türkiye Varlık Fonu, Erdoğan başkanlığında toplandı
20:25 - Trafikte telefon tutkusu...3 ayda 75 bin sürücüye ceza20:21 - FETÖ'den gözaltına alınan 1'i tuğgeneral, 6 asker tutuklandı20:19 - Zabıta müdürünü yaralayan çift tutuklandı20:16 - Koca Yusuf'un naaşını Türkiye'ye getirelecek20:14 - Azerbaycanlı spiker haberi gözyaşlarıyla duyurdu
20:05 - Grip aşısı kimlere yapılacak?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2020 KPSS ve ÖABT sonuçları açıklandı
2021'de, memurun fazla mesai ücretine yapılacak artış oranı belli oldu
Biri komiser 4 polis görevi kötüye kullanmadan tutuklandı
Adalet Bakanlığı, nafakanın 6 yıl ile kısıtlanmasını önerdi
Faiz kararı sonrası hareketlenen dolar 7,92 TL
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Kaymakam, ismini yanlış söyleyen muhabire konuşmadı
Veriler açıklandı... Hasta sayısı bugün de 2 binin üstünde
2021 yılı Harcırah miktarlarındaki artış oranı belli oldu
ÖABT'te bir sorunun cevabı değişti, 2 soru iptal edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kantinleri açan meb bakanının kahvaltıyı evde yapın uyarısı 2
24.10.2020 erzurumspor vs galatasaray maçı 4
sude 1
Grip Aşısı için Oluşturulacak Algoritma 1
şampiyon belli ikinci kim 2
iş yerinde odada tek başına çalışmak 2
23.10.2020 barcelona vs real madrid maçı 1
hedefimiz tamamen yüz yüze eğitim 1
cittaslow 1
terazi burcu kadını 2
SON İLANLAR
İletişim Başkanlığı sözleşmeli 6 Mütercim-Tercüman alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2 Uzman Alacak- Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansın 4 personel alacak- Güncellendi
Zonguldak Karapınar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam