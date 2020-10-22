İmamoğlu'nun teklifine Cem Yılmaz'dan yanıt

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabından Sağlık Bakanı Koca'ya seslenerek, "Tüm ülkede, sağlık personeline, canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiçbir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim" demişti.

Cem Yılmaz'ın çağrısına İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu sosyal medyada, "Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnemiz sağlık çalışanları ile buluşmanız için hizmetinizde. Bu süreçte üstün gayret gösteren sağlık çalışanlarımızın emrindeyiz" mesajını paylaştı.

"BU BİRLEŞTİRİCİ TAVRA ORTAK OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Cem Yılmaz da İmamoğlu'na karşılık olarak şunları yazdı:

"Sayın Başkana çok teşekkür ediyorum. Bu güzel, birleştirici tavra ortak olmaktan çok mutluyum. Ankara ile görüşüp hızla organize oluruz. Diğer şehirlerimizle ilgili de sağlıkçılarımız 'bize gelmezler' demesin. Elimden geleni en iyi şekilde yapacağım. Sağolun."