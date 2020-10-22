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İki hakemin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu, biri üst klasman diğeri ise klasman yardımcısı olmak üzere iki hakemin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
 22 Ekim 2020 21:28
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İki hakemin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

Hakemlerin isimleri açıklanmazken, TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Bir Üst Klasman hakemimiz ile bir Klasman Yardımcı hakemimizin 20.10.2020 Salı günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."
Memurlar.Net
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