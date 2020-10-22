Artan vakalar sonrası İstanbul'a yeni tedbir mi geliyor?
|22 Ekim 2020 21:34
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcıları, İl Sağlık Müdürü, saha koordinatörleri ve başhekimlerle birlikte koronavirüsü salgınına dair bir toplantı yaptıklarını duyurdu.
"ALINACAK TEDBİRLERİ KARARLAŞTIRDIK"
Bakan Koca, toplantıda korona salgının İstanbul'daki seyrini görüştüklerini ifade etti. Koca, paylaşımında "Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık" dedi.
İSTANBUL Valisi Sn. Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Sn. Zafer Aktaş, bakan yardımcılarımız, il sağlık müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizle birlikte, salgının İstanbul'daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık. pic.twitter.com/cygH788oMeDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 22, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Vali Çelik: Kent genelinde vaka sayısında ciddi artış var
22 Ekim 2020 21:36
|İmamoğlu'nun teklifine Cem Yılmaz'dan yanıt
22 Ekim 2020 21:22
|Türkiye Varlık Fonu, Erdoğan başkanlığında toplandı
22 Ekim 2020 20:46
|'Batı dünyası Kovid-19'dan sonra iyice zor duruma girdi'
22 Ekim 2020 19:12
|Veriler açıklandı... Hasta sayısı bugün de 2 binin üstünde
22 Ekim 2020 19:03
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile telefonda görüştü
22 Ekim 2020 18:20
|İYİ Partili Türkkan'dan 'Ümit Özdağ' açıklaması
22 Ekim 2020 16:07
|'PTT'de çok büyük bir dönüşüm hazırlığı içindeyiz'
22 Ekim 2020 15:27
|İyi Partili Başkan: Komünist bile oluruz ama Ak Parti'ye geçmeyiz
22 Ekim 2020 13:04
|İlham Aliyev, Kamu Başdenetçisi Malkoç'u kabul etti
22 Ekim 2020 12:31