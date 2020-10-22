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Artan vakalar sonrası İstanbul'a yeni tedbir mi geliyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcıları, İl Sağlık Müdürü, saha koordinatörleri ve başhekimlerle birlikte koronavirüsü salgınına dair bir toplantı yaptıklarını duyurdu.
 22 Ekim 2020 21:34
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Artan vakalar sonrası İstanbul'a yeni tedbir mi geliyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcıları, İl Sağlık Müdürü, saha koordinatörleri ve başhekimlerle birlikte koronavirüsü salgınına dair bir toplantı yaptıklarını duyurdu.

"ALINACAK TEDBİRLERİ KARARLAŞTIRDIK"

Bakan Koca, toplantıda korona salgının İstanbul'daki seyrini görüştüklerini ifade etti. Koca, paylaşımında "Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık" dedi.
Memurlar.Net
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