Karakolda darp iddiasına ilişkin Valilikten açıklama
|22 Ekim 2020 22:00
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Gaziantep Valiliği, bazı medya organlarında yer alan "Karakolda darp iddiasına soruşturma" başlıklı haberlerle ilgili açıklama yaptı.
Valilikten yapılan yazılı açılamada, söz konusu haberlerde Nizip ilçesinde yaşayan A.G isimli gencin emniyette şiddete maruz kaldığı iddialarına ilişkin inceleme yapıldığı belirtildi.
Şubat ayında sosyal medya hesaplarından Suriyelilere yönelik provokatif eylem yapılacağı yönünde paylaşımlar dolayısıyla valilikçe eylem yasaklama kararı alındığı hatırlatılan açıklamada, kararın ardından 3 Mart'ta Nizip ilçesinde uygulanan tedbirler kapsamında saat 21.00 sıralarında Suriyelilerin yoğun olarak bulunduğu Osmanlı Parkı'nda toplanan şahıslar olduğunun polis ekiplerine bildirildiği, şahısların ekibi görerek kaçması üzerine orada kalan A.G'nin ve gösterdiği yerlerde kaçan şahıslardan 3'ünün daha ekipler tarafından yakalandığı kaydedildi.
Çevrede bulunanlarla yapılan görüşmede ve kamera kayıtları incelemesinde, yakalanan şahısların herhangi bir eylemleri bulunmadığının anlaşılmasının ardından, şahısların doktor raporları alınarak, ailelerine teslim edildiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Alınan doktor raporlarında darp izi olmadığı belirtilmiştir. Olaydan takribi bir ay sonra 4 Nisan 2020 günü A.G isimli şahsın annesi olan Ş.A. tarafından oğlunun darbedildiği iddiası ile Nizip Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulmuş ve iddialarla ilgili Başsavcılık tarafından 10 Eylül 2020 tarihinde işlem yapılmasına yer olmadığına dair karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Bazı internet haber sitelerinde yer alan "Karakolda darp iddiasına soruşturma" başlıklı haberle ilgili basın açıklaması için linki ⬇️ tıklayınız.https://t.co/yNBdcMbH7D pic.twitter.com/ETGQ1xwpbnGaziantep Valiliği #Maske😷#Mesafe🖐🏻❗️#Hijyen🧼 (@gantepvaliligi) October 22, 2020
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