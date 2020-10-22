Bursa Büyükşehir'den su fiyatlarına ilişkin açıklama

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentteki su fiyatlarının yüksek olduğu yönündeki iddiaları değerlendirirken, " Bana katı atık bedeli ile alakalı nutuk okuyan arkadaşlar gelecekler Beşiktaş'ta, Avcılar'da ve daha birçok yerde 2011'den beri katı atık bedeli alınmıyor, bana onu açıklayacaklar. Kanun Bursa'da geçerli de İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de mi geçersiz?" diye sordu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesinin Ekim Ayı Meclis Toplantısı, pandemi tedbirleri kapsamında Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Beyazıt Salonu'nda Alinur Aktaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da su fiyatlarının yüksek olduğu yönündeki iddiaları değerlendirdi.

Bursa'da göreve geldiği 3 Kasım 2017'de suyun 1 tonunun 3,10 lira, bugün ise 3,89 lira olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, şunları kaydetti:

"Aradaki zam oranı yüzde 26. Bu mecliste alınan kararla 2011 senesinden bu yana her ay TEFE TÜFE'ye göre fiyat ayarlaması yapıyoruz. Göreve geldikten sonra farklı zaman dilimlerinde 3 kez indirimler yaptık ve geçen yıl sonunda da yukarı doğru bir fiyat ayarlaması yaptık. Şimdi eğer biz bunların hiçbirini yapmayıp normal şartlar altında TEFE TÜFE'ye göre fiyat seyretmiş olsaydı, şu an su fiyatı yüzde 32-33 daha da artacaktı. Türkiye'de 30 tane büyükşehir var ve su fiyatları belli. Bunlar gizli saklı değil, isteyen bakabilir."

Muhalefet partili meclis üyelerinin katı atık toplama bedellerinin su faturalarından çıkarılmasının kanuna aykırı olduğu yönündeki iddialarına da açıklık getiren Başkan Aktaş, kanunun her il için farklı olmadığını hatırlattı.

İyi niyetle getirilmiş tüm eleştirilere çok büyük saygı duyduğunu vurgulayan Aktaş, "Lakin kimse tribünlere oynamayacak. Bana katı atık bedeli ile alakalı nutuk okuyan arkadaşlar gelecekler Beşiktaş'ta, Avcılar'da ve daha birçok yerde 2011'den beri katı atık bedeli alınmıyor, bana onu açıklayacaklar. Kanun Bursa'da geçerli de İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de mi geçersiz? Kimse su üzerinden algı yapmaya çalışmayacak" ifadelerini kullandı.

- Halkın teşekkürü önemli

Konuşmasında Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesinde (BUDO) yaptıkları fiyat indiriminin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür eden CHP'li İl Başkanı ve İlçe Belediye Başkanının açıklamalarına da değinen Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Benim ağzımdan 'İstanbul'un Karşıyaka'daki iskele zammından dolayı biz BUDO fiyatlarını artırırız' gibi bir açıklamayı bilen, duyan varsa istirham ederim açıklasınlar ben görevimden istifa edeceğim. Kimin ne olduğunu bileceğiz, neye teşekkür ettiğimizi, neyi eleştirdiğimizi bileceğiz. Biz 50 liralık BUDO fiyatını 65 liraya çıkardık. Çünkü 'Seyreltilmiş yolcu uygulamasından dolayı yarı yarıya alacaksınız' dediler. 330 olan koltuk sayımız 165'e düştü. Daha sonra verilen kararla ve bizim yaptığımız birkaç uygulama ile bu sayı 215'ler civarına çıktı. Bunu da göz önüne alarak bir de yolcu rakamları düştüğü için kampanya yapıp, indirim uyguladık. İyi ki yapmışız, yüzde 34 olan doluluk oranımız yüzde 75'e çıktı. Aynı gemi gidip geliyor ve biz indirime rağmen aynı ciroyu elde ediyoruz. İstanbul Belediyesi'nin yüzde 65 zammından bahsedildi. Alakası yok, İstanbul 3 katı zam yapmak istedi. Hem o yakada hem bu yakada. Bir de yüzde 3 olan cirodan rakamı da yüzde 5'e çıkardı. Bunları topladığımızda yüzde 300'lük bir artışa tekabül ediyor. Biz bunu kabul etmediğimizi daha ilk gün söyledik. Ben bu süreç boyunca hiçbir şekilde 'bu zamlardan dolayı biz fiyatı artırıyoruz' diye bir şey konuşmadım. BUDO ile alakalı bir algı oluşturmak istendi. Kim kime teşekkür etti önemli değil. Biz vatandaşın teşekkürlerine bakıyoruz. Eğer bu manada siyasi olgunluk gösterip, muhalefet teşekkür ederse başımızın üstünde yeri var."

- Sağlıkçılara ücretsiz ulaşım

Bu arada Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın, pandemi sürecinde yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını desteklemek amacıyla toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmalarına yönelik verdiği önerge, oy birliği ile kabul edildi. Buna göre sağlık çalışanları Bursakart ücret entegrasyonuna dahil olan toplu taşıma araçlarından yarından itibaren 31 Aralık 2020'ye kadar ücretsiz yararlanacak. İlçeler arası turizm ve hava alanı hatları ile ayakta yolcu almayan hatlar kapsam dışında tutuldu.

- Örnek vatandaşlara ödül

Ayrıca daha önce kurum içi personele yönelik uygulanan ayın personeli uygulamasına vatandaşlar da dahil edildi. Buna göre engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alabilmek için ailesi, çevresi, komşuları ve mahallelinin de destekleriyle 1 yılda 8 bin kapak toplayan Onur Çetin ile Gemlik ilçesinde eşi tarafından sokak ortasında kurşunlanan bir kadına olay yerinde müdahale edip, yaraya tampon yaparak, yaralının hayatta kalmasını sağlayan İlyas Oktay Aktuğ adlı vatandaş, ayın örnek vatandaşı seçildi.

Bunun yanında pandemi sürecinde Alo 153, Beyaz Masa ve belediye santraline gelen tüm çağrıların koordineli şekilde yanıtlanmasını sağlayan ve personelin motivasyonunu en üst seviyede tutan Cahit Yaşar Akçay ile Eğitim Şube Müdürlüğü'nden Tuğba Duman da ayı personeli seçilerek çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.