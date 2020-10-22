1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AFAD da sosyal medya akımına katıldı ve uyardı

Sosyal medyada trend haline gelen 'Nasıl başladı/Nasıl gidiyor' akımına AFAD, deprem sayıları üzerinden uyarı yaparak katıldı.
 22 Ekim 2020 22:42
+Aa- Yazdır
AFAD da sosyal medya akımına katıldı ve uyardı

AFAD'ın paylaşımında, 31 Ocak 2020 ve 21 Ekim 2020 arasındaki Türkiye üzerindeki deprem sayılarının verildiği görseller kullanılarak, #AfetlereHazırOl hashtag'i le 'Nasıl başladı/ Nasıl devam ediyor' ifadelerine yer verildi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Pakdemirli'den 'bitki çayları' açıklaması
22 Ekim 2020 23:15		 Bursa Büyükşehir'den su fiyatlarına ilişkin açıklama
22 Ekim 2020 22:18
Karakolda darp iddiasına ilişkin Valilikten açıklama
22 Ekim 2020 22:00		 Vali Çelik: Kent genelinde vaka sayısında ciddi artış var
22 Ekim 2020 21:36
İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı
22 Ekim 2020 21:34		 İmamoğlu'nun teklifine Cem Yılmaz'dan yanıt
22 Ekim 2020 21:22
Türkiye Varlık Fonu, Erdoğan başkanlığında toplandı
22 Ekim 2020 20:46		 'Batı dünyası Kovid-19'dan sonra iyice zor duruma girdi'
22 Ekim 2020 19:12
Veriler açıklandı... Hasta sayısı bugün de 2 binin üstünde
22 Ekim 2020 19:03		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile telefonda görüştü
22 Ekim 2020 18:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:20 - Virüslü linklerle, 400 bin TL'lik vurgun yaptılar23:18 - Topkapı Sarayı'ndaki kubbeler orijinaline çevriliyor23:15 - Bakan Pakdemirli'den 'bitki çayları' açıklaması23:12 - SpaceX, Starlink uydularının fırlatılışını iptal etti23:04 - Şanlıurfa ve Adana arasındaki 'kebap' rekabeti alevlendi23:02 - Telefonla konuşabilmek için yüksek noktalara çıkıyorlar
23:01 - DEAŞ'ın istihbaratçısı itirafçı oldu, tahliye edildi22:42 - AFAD da sosyal medya akımına katıldı ve uyardı22:29 - Adnan Oktar'ın kaçak fosilleri müzeye teslim edildi22:27 - CHP'li vekil yoğun bakımdan çıktı22:18 - Bursa Büyükşehir'den su fiyatlarına ilişkin açıklama22:17 - 17 kişilik servis aracında 34 işçi taşıyan sürücüye ceza
22:00 - Karakolda darp iddiasına ilişkin Valilikten açıklama21:36 - Vali Çelik: Kent genelinde vaka sayısında ciddi artış var21:34 - İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı21:31 - Camiyi temizlerken bulunan not müezzini duygulandırdı21:28 - İki hakemin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
21:22 - İmamoğlu'nun teklifine Cem Yılmaz'dan yanıt
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2020 KPSS ve ÖABT sonuçları açıklandı
2021'de, memurun fazla mesai ücretine yapılacak artış oranı belli oldu
Biri komiser 4 polis görevi kötüye kullanmadan tutuklandı
Adalet Bakanlığı, nafakanın 6 yıl ile kısıtlanmasını önerdi
Faiz kararı sonrası hareketlenen dolar 7,92 TL
Kaymakam, ismini yanlış söyleyen muhabire konuşmadı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Veriler açıklandı... Hasta sayısı bugün de 2 binin üstünde
2021 yılı Harcırah miktarlarındaki artış oranı belli oldu
Açıköğretim lisesi öğrencileri 170 krediyle mezun olabilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sadaka 3
elma şekeri 2
karakter 2
ismini yanlış söylediği muhabire konuşmayan kaymakam 5
sözlükte rekabetin artması 1
Ökelenmek 1
okulda olmayan çocuklarda pozitif oran daha yüksek 2
teneke kutuyu ezip futbol topu yapmak 2
deliliğin tarihi 1
kantinleri açan meb bakanının kahvaltıyı evde yapın uyarısı 3
SON İLANLAR
İletişim Başkanlığı sözleşmeli 6 Mütercim-Tercüman alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2 Uzman Alacak- Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansın 4 personel alacak- Güncellendi
Zonguldak Karapınar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam