AFAD da sosyal medya akımına katıldı ve uyardı
Sosyal medyada trend haline gelen 'Nasıl başladı/Nasıl gidiyor' akımına AFAD, deprem sayıları üzerinden uyarı yaparak katıldı.
|22 Ekim 2020 22:42
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AFAD'ın paylaşımında, 31 Ocak 2020 ve 21 Ekim 2020 arasındaki Türkiye üzerindeki deprem sayılarının verildiği görseller kullanılarak, #AfetlereHazırOl hashtag'i le 'Nasıl başladı/ Nasıl devam ediyor' ifadelerine yer verildi.
Nasıl başladı Nasıl devam ediyor#AfetlereHazırOl pic.twitter.com/DpxWEfAyXcA F A D (@AFADBaskanlik) October 22, 2020
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