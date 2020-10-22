Telefonla konuşabilmek için yüksek noktalara çıkıyorlar
|22 Ekim 2020 23:02
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Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Koçcağız Mahallesi'nde yaşayanlar, şebeke sorunu nedeniyle cep telefonlarıyla konuşabilmek için yüksek noktalara çıkmak zorunda kalıyor.
40 hanenin bulunduğu ve 150 kişinin yaşadığı Koçcağız Mahallesi'nde şebeke sorunu yaşayan vatandaşlar, görüşme yapabilmek veya telefonlarından internete erişim sağlamak için yüksek yerlere çıkıyorlar. İletişim sıkıntısı çekilen mahallede, yakınlarıyla irtibat kurabilmek için zaman zaman 1 kilometre yol yürüyerek, yüksek yerlere çıkmak zorunda kalan vatandaşlar yetkililerden sorunun çözülmesini istiyor.
Mahalle sakinlerinden Muhammed Çalık, telefon şebekeleriyle ilgili sıkıntı yaşadıklarını belirterek, operatörlerden ve yetkililerden duyarlılık beklediklerini ifade etti.
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