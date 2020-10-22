1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Virüslü linklerle, 400 bin TL'lik vurgun yaptılar

Mersin'de virüslü linklerle ele geçirdikleri sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 5 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
 22 Ekim 2020 23:20
+Aa- Yazdır
Virüslü linklerle, 400 bin TL'lik vurgun yaptılar

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların Facebook ve Instagram hesaplarını virüslü linklerle ele geçirerek dolandırıcılık yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmada, Mersin ve Adana'da faaliyet gösteren bir şebekenin ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarında kayıtlı diğer kişilerden, hesap sahibi adına borç para isteyerek üçüncü kişiler adına açılan hesaplara aktardığını saptadı. Şebekenin, bu yöntemle 2 ay içerisinde 400 bin TL vurgun yaptığının ve yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptıkları tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince Adana ve Mersin'de 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si kadın, 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 13 bin 200 TL , 1 hesap cüzdanı, 12 banka kartı, 1 dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu, 4 sim kart, 3 pasaport, 1 gemi adamı cüzdanı ele geçirildi.

Haklarında bilişim sistemini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçundan işlem başlatılan şüpheliler, Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Zabıta müdürünü yaralayan çift tutuklandı
22 Ekim 2020 20:19		 Yolcuya cinsel tacizde bulunan muavin tutuklandı
22 Ekim 2020 19:28
YHT kazası yargılamasında bürokrata özel celse
22 Ekim 2020 08:29		 15 yaşındaki kıza cinsel istismar sanığına 23 yıl hapis
20 Ekim 2020 19:17
Mezarlıktaki klibe 1.5 yıl hapis istemi
20 Ekim 2020 09:03		 Adım adım takibi bu sözlerle savundu: Düşecek gibiydi, yanında yürüdüm
19 Ekim 2020 13:48
Başsavcılık, Kadir Şeker'e verilen cezaya itiraz etti
16 Ekim 2020 17:20		 Halil Sezai hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
16 Ekim 2020 12:31
Kadir Şeker'den 'Bugün yine olsa yapar mıydın?' sorusuna cevap
16 Ekim 2020 07:14		 Enis Berberoğlu hakkındaki itiraz, üst mahkemeye gönderildi
15 Ekim 2020 14:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:37 - Büyükelçi Kılıç'tan ABD'li Demokrat senatöre 'insan hakları' tepkisi00:32 - Sağlık Bakanlığı, 2020/2 İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası açtı00:05 - 23 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları00:04 - 5 yeni fakülte ve enstitü kuruldu, 6'sı ise kapatıldı00:03 - İlkokullarda, branş öğretmeni derse girdiğinde, sınıf öğretmeni okulda bulunmak zorunda mıdır?23:57 - Sivasspor'un 3 golü, 3 puan için yetmedi
23:56 - Flavanol zengini beslenmek kalp rahatsızlığını önleyebilir23:54 - Hemşireleri en çok tedbirsiz davrananlar üzüyor23:45 - Bir belediye başkanının daha Kovid-19 testi pozitif çıktı23:20 - Virüslü linklerle, 400 bin TL'lik vurgun yaptılar23:18 - Topkapı Sarayı'ndaki kubbeler orijinaline çevriliyor23:15 - Bakan Pakdemirli'den 'bitki çayları' açıklaması
23:12 - SpaceX, Starlink uydularının fırlatılışını iptal etti23:04 - Şanlıurfa ve Adana arasındaki 'kebap' rekabeti alevlendi23:02 - Telefonla konuşabilmek için yüksek noktalara çıkıyorlar23:01 - DEAŞ'ın istihbaratçısı itirafçı oldu, tahliye edildi22:42 - AFAD da sosyal medya akımına katıldı ve uyardı
22:29 - Adnan Oktar'ın kaçak fosilleri müzeye teslim edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
5 yeni fakülte ve enstitü kuruldu, 6'sı ise kapatıldı
İlkokullarda, branş öğretmeni derse girdiğinde, sınıf öğretmeni okulda bulunmak zorunda mıdır?
Sağlık Bakanlığı, 2020/2 İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası açtı
23 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
Büyükelçi Kılıç'tan ABD'li Demokrat senatöre 'insan hakları' tepkisi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
seni sevmeyen ölsün 1
Grip Aşısı 1
cittaslow 1
forsu kalmamak 1
murakabe kalemi 1
fransa'nın sokağa çıkma yasağını getirmesi 1
fikret orman paralar nerede 1
sude 1
22.10.2020 villarreal vs sivasspor maçı 5
hasta sayısı arttıkça okulların daha çok açılması 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas İmralı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 42 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 5 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
İletişim Başkanlığı sözleşmeli 6 Mütercim-Tercüman alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam