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Bir belediye başkanının daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Adana'nın Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
 22 Ekim 2020 23:45
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Bir belediye başkanının daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Adana'nın Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Başkan Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.

Testin sonucunun pozitif çıktığını bildiren Çetin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli hemşehrilerim, Kovid-19 salgınının ilk görüldüğü günden bu yana aralıksız çalışmalara ve hemşehrilerimizle görüşmelerime devam ettim. Riskin olduğunu ve günün birinde bunu yaşayacağımı biliyordum. Biraz önce Kovid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Çok güçlüyüm ve genel sağlık durumum iyi. Bir süre çalışmalarıma evden devam edeceğim. Son 5 gün içerisinde benimle temasta bulunanlardan test yaptırmalarını önemle rica ediyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere."
Anadolu Ajansı
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