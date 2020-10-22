Sivasspor'un 3 golü, 3 puan için yetmedi
|22 Ekim 2020 23:57
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UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk hafta maçında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Villarreal'e 5-3 yenildi.
La Ceramica Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 13. dakikasında Takefusa Kubo, Villarreal'i 1-0 öne geçirdi. 20. dakikada Bacca farkı skoru 2-0 yaptı.
33. dakikada Villarreal defansının hatasını iyi değerlendiren ve ceza sahasına süratli giren Kayode, topu ağlara göndererek, farkı bire indirdi.
43. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Robin Yalçın'ın ortasında Yatabare kafa vuruşuyla topu kalecinin uzanamayacağı köşeye atarak skora eşitliği getirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Mücadelenin 56. dakikasında Juan Foyth, ev sahibi ekibi 3-2 öne geçirdi.
63. dakikada Sivasspor Max Gradel'le bir kez daha eşitliği yakaladı.
Villarreal'de Paco Alcacer 73. dakikada skoru 4-3 yaptı.
78. dakikada kendisinin ikinci, takımının beşinci golüne imza atan Paco Alcacer, maçın skorunu belirledi.
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