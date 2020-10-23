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5 yeni fakülte ve enstitü kuruldu, 6'sı ise kapatıldı

5 yeni fakülte ve enstitü kuruldu, 6'sı kapatıldı.
 23 Ekim 2020 00:04
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5 yeni fakülte ve enstitü kuruldu, 6'sı ise kapatıldı

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3119

1 -Ekli I sayılı listede belirtilen fakülte ve enstitülerin kurulması ile ekli II sayılı listede belirtilen enstitülerin kapatılmasına,

2-Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Mühendislik Fakültesinin adının Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmesine,

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

22 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

22/10/2020 TARİHLİ VE 3119 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

(I) SAYILI LİSTE

Üniversite Adı

Kurulan Fakülte/Enstitü Adı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Balıkesir Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Kayseri Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hitit Üniversitesi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İstanbul Gedik Üniversitesi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

(II) SAYILI LİSTE

Üniversite Adı

Kapatılan Enstitü Adı

Hitit Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hitit Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Hitit Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

İstanbul Gedik Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

İstanbul Gedik Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

İstanbul Gedik Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
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