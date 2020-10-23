5 yeni fakülte ve enstitü kuruldu, 6'sı ise kapatıldı
|23 Ekim 2020 00:04
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CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 3119
1 -Ekli I sayılı listede belirtilen fakülte ve enstitülerin kurulması ile ekli II sayılı listede belirtilen enstitülerin kapatılmasına,
2-Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Mühendislik Fakültesinin adının Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmesine,
2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
22 Ekim 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
22/10/2020 TARİHLİ VE 3119 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
(I) SAYILI LİSTE
|
Üniversite Adı
|
Kurulan Fakülte/Enstitü Adı
|
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|
Spor Bilimleri Fakültesi
|
Balıkesir Üniversitesi
|
Hukuk Fakültesi
|
Kayseri Üniversitesi
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|
Hitit Üniversitesi
|
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
|
İstanbul Gedik Üniversitesi
|
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
(II) SAYILI LİSTE
|
Üniversite Adı
|
Kapatılan Enstitü Adı
|
Hitit Üniversitesi
|
Sosyal Bilimler Enstitüsü
|
Hitit Üniversitesi
|
Fen Bilimleri Enstitüsü
|
Hitit Üniversitesi
|
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
|
İstanbul Gedik Üniversitesi
|
Sosyal Bilimler Enstitüsü
|
İstanbul Gedik Üniversitesi
|
Fen Bilimleri Enstitüsü
|
İstanbul Gedik Üniversitesi
|
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
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