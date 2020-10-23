Sağlık Bakanlığı, 2020/2 İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası açtı
Sağlık Bakanlığı, 2020 Yılı 2. Dönem İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurasını yayımladı. Kura duyurusunda toplam 515 kadro yer aldı.
|23 Ekim 2020 00:32
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Sağlık Bakanlığı, 2020 Yılı 2. Dönem İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurasını yayımladı
Başvurular 27 Ekim 2020 tarihi saat 18:00'e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.İlan Metni için tıklayın.
Kura Takvimi için tıklayın.
Münhal Kadrolar için tıklayın.
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