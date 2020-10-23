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Sağlık Bakanlığı, 2020/2 İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası açtı

Sağlık Bakanlığı, 2020 Yılı 2. Dönem İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurasını yayımladı. Kura duyurusunda toplam 515 kadro yer aldı.
 23 Ekim 2020 00:32
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Sağlık Bakanlığı, 2020/2 İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası açtı

Sağlık Bakanlığı, 2020 Yılı 2. Dönem İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurasını yayımladı

Başvurular 27 Ekim 2020 tarihi saat 18:00'e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.

İlan Metni için tıklayın.
Kura Takvimi için tıklayın.
Münhal Kadrolar için tıklayın.
Memurlar.Net
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