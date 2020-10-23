Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Berlin'de camiye yapılan polis baskınını kınadı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mevlana Camisi'ne yapılan polis baskınını şiddetle kınadı.
|23 Ekim 2020 02:54
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Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sorgusuz sualsiz ve ölçüsüz bir şekilde sabah namazı esnasında Berlin Mevlana Camii'ne yapılan polis baskınını şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı. Berlin savcılığı ve polisinin, bu tutumu nedeniyle Müslüman toplumundan özür dilemesi gerektiğini belirten Oktay, Mevlana Camii cemaatine de geçmiş olsun dileklerini iletti.
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