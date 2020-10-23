Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Batı Akdeniz, İç Ege ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu, yurdun güney kesimlerinde batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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