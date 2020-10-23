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Türkiye Fransa'dan kaçanların El Dorado'su

Fransa'da baskılara dayanamayıp İstanbul'a yerleşen iki Müslüman kadının, Selma Ajam ve Karine Boissieux'un hikayesine yer verdiği haber Fransa'da ses getirdi. Le Croix gazetesi habere vurguda bulunup, bazı Fransız Müslümanlarının 'Hicret'i örnek alarak Türkiye'ye yerleşme imkanlarını araştırdığını yazdı. Türkiye, Müslümanlar için 'zenginliğe sahip efsanevi şehir El Dorado'ya benzetildi.
 23 Ekim 2020 06:10
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Türkiye Fransa'dan kaçanların El Dorado'su


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslami kurumlara karşı yürüttüğü faşist uygulamalar karşısında ülkedeki Müslümanlar gözlerini, dinlerini daha rahat yaşayabilecekleri ülkelere çevirmiş durumda. Bu ülkelerin başında ise Türkiye geliyor. Katolik kilisesine yakın Fransız gazetesi La Croix bu yeni yönelime bir haberiyle dikkat çekti. Yeni Şafak muhabiri Hatice Saka'nın, Fransa'da baskılara dayanamayan iki Müslüman kadın, Selma Ajam ve Karine Boissieux'nun, Fransa'yı terk edip İstanbul'a yerleşme hikayelerine yer verdiği haberine, Fransa'dan gelen olumlu tepkiler örnek gösterildi. "Türkiye Fransız Müslümanların gönlünü nasıl kazanıyor" başlıklı haberde, Türkiye'nin Fransız Müslümanlar için her geçen gün bir çekim merkezine dönüştüğüne dikkat çekildi. Haberde, "Bu kişiler için Türkiye ideal bir durak." değerlendirmesine yer verildi.

SOSYAL MEDYADA POZİTİF TEPKİ

Haberde, Davut Paşa adlı hesabın Facebook'ta, "Fransa'da büyümüş ve biri sonradan İslam'ı seçmiş ve ülkedeki İslamofobik iklimden kaçarak, özgür olabildikleri Türkiye'ye gelmiş iki tesettürlü kadın" sözleriyle Yeni Şafak'ın haberini paylaştığı ve habere pozitif tepki geldiği belirtildi. Fransa'daki internet kullanıcılarının da bu habere tepkisinin, "Elhamdülillah, ben de Türkiye'ye göç etmeyi düşünüyorum", "Aynı şey diğer Müslüman ülkelerde de geçerli olur inşallah" yorumlarıyla olumlu karşılandığına işaret edildi. Bazı kullanıcılar ise, "Bu, Türk hükümetinden gelen bir teşvik olarak görülebilir mi?" sorusunu sordu.

HİCRET'İ ÖRNEK ALIYORLAR

Conflans-Sainte-Honorine'de 16 Ekim'de bir coğrafya öğretmeninin öldürülmesi ve sonrasında hükümet tarafından açıklanan sert uygulamalar Müslümanlar arasında zaman zaman yinelenen bir tartışmayı yeniden canlandırdı; "Kalalım mı gidelim mi?" Yaşanan her saldırıda kendilerine yönelik olumsuz tepkilerle birlikte hayallerini ve sorunlarını paylaşıyorlar ve "Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini" hatırlıyorlar.


EFSANEVİ ŞEHİR EL DORADO KARŞILAŞTIRMASI

Le Croix, Türkiye'nin Fransız Müslümanlar gözünde efsanevi şehir El Dorado niteliğini kazandığını belirtti. El Dorado miti, Latin Amerika'da büyük zenginliğe sahip altından bir gizli şehir olarak anlatılıyor.

İki Türk genç kıza polis şiddeti
Fransa'da, iki Türk genç kız polis şiddetine ve ayrımcılığına maruz kaldı. Hatice Bayezit ve kuzeni Sevim Kocatürk, 17 Ekim Pazar günü akşama doğru yemeğe çıktıkları sırada polisin kendilerini trafik kontrolü için durdurduğunu ifade etti. Polisin kimlik kartlarını istediğini ancak kimlikleri üzerlerinde olmadığı için aradıkları Sevim Kocatürk'ün annesinin kimlikler ve aracın evraklarını getirdiğini aktaran Bayezit, polisin kendi kimlik kartının fotoğrafını çektiğini söyledi. Genç kızları trafik kontrolünde durduran polis, maske takmadıkları için kendilerini uyaran kızları darbetti. Polis, kızlara "Burası sizin ülkeniz değil, siz buranın kurallarını bilemezsiniz" ifadeleriyle sözlü tacizde de bulundu. Bir görgü şahidi, "Polisin itelediği anne yere düştü. Kızlar da polise 'Buna hakkınız yok, niye itiyorsunuz' dedi. Bir polis, kızın elbisesini yırttı. Annesini de arabanın arkasına sürükledi" ifadeleriyle olayı anlattı.
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