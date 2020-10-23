Markar Esayan bu ülkeye ve millete aşıktı

Tedavi gördüğü hastanede mide kanseri nedeniyle 51 yaşında hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili ve gazetemizin eski yazarı Markar Esayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Tören öncesi Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Türkiye Ermenileri Patrikliği'ne girerek 85. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ile görüştü. Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde düzenlenen tören çan sesi ile başladı. Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan ve Başrahip Tatul Anuşyan'ın öncülüğündeki ruhani kurulun yer aldığı töreni, Başepiskopos Aram Ateşyan yönetti.



MARKAR DEYİNCE MİLLET SEVDASINI HATIRLIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, Markar Esayan'ı yad ederken, ailesine, mensubu olduğu Ermeni cemaatine ve sevenlerine baş sağlığı diledi. Esayan ile gazetecilik döneminden başlayıp siyasete kadar uzun bir yolculuklarının olduğunu belirten Erdoğan, Esayan'ın iki dönem milletvekilliği yaptığını hatırlattı. Esayan'ın son olarak partinin en üst yönetim kademesi olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulunda görev aldığını anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu: "Markar deyince herkes gibi bizim de aklımıza önce bu ülkeye, millete olan aşkı, sevdası geliyordu. Bu güzel gönüllü arkadaşımızın tüm hayatı Türkiye'de demokrasinin, hak ve özgürlüklerin gelişmesi, ülkenin kalkınması, büyümesi, güçlenmesi yolundaki çabaları desteklemekle geçti. Türkiye'de yerli ve milli bir duruşla aydın sıfatı kazanmanın kökenle, dille veya ideolojiyle değil, kalple ve samimiyetle ilgili olduğunun en mümtaz örneklerinden biriydi Markar. İçinden geçtiğimiz şu tarihi günler Markar'ın tüm entelektüel birikimini halkına ve insanlığa hizmet adama erdeminin önemini hepimize bir kez daha gösteriyor. Zihninin ve kaleminin namusuna sahip aydınların zor yetiştiği bir ülkeyiz. İşte böyle bir mücadele ve siyaset insanı olan Markar'ın vefatı gönüllerimizle birlikte fikir dünyamızda da bir boşluk oluşturmuştur. Ermeni cemaatimizin arasından sevgili Markar'ın boşluğunu doldurmaya aday, ülke ve millet sevgisiyle kendini yetiştiren nice gençlerin bulunduğuna inanıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'yi güçlü kılan zenginliğimizin önemli bir rengi olan Ermeni cemaatine destek vermeyi sürdüreceğiz. Yol arkadaşımızı bir kez daha tazimle yad ediyor, ailesine ve sevenlerine şahsım, eşim, milletim adına baş sağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun."

Tedavi gördüğü hastanede mide kanseri nedeniyle 51 yaşında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için saat 14.00'te Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da cenaze törenine katıldı.

KÖPRÜ BİR ADAMDI

Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan da, yaptığı konuşmada Markar Esayan'ın samimi bir nezaketi olduğunu belirterek, "Markar Esayan bir köprü adam oldu. Bu günlerde ne kadar çok ihtiyacımız var. Markar gibi köprü kuracak insanlara. Ermeniler ve Türkler, Azeriler ve Ermeniler arasında dostluk köprüleri kuracak o mübarek insanlara ekmek gibi, su gibi ihtiyacımız var" şeklinde konuştu. Maşalyan, törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilere teşekkür ederek, konuşmasını şöyle sündürdü: "Karabağ çatışmasının bu en sıcak günlerinde bir Ermeni Kilisesi'nde acımızı bizimle paylaşmanız anlamlı mesajlar içermektedir. Savaşın kara bulutlarının dağıtılması için Rabbim sizi barış ve selamet elçisine dönüştürsün." Sağlık ve afiyetiniz için Ermeni Esayan'ın cenazesi, törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AK Parti İstanbul 2. Bölge 12. sıradan milletvekili adayı Ermeni asıllı gazeteci yazar Markar Esayan, "Sayın Erdoğan, Sayın Davutoğlu ve AK Parti büyük bir değişimi başarıyorlar. Buna ben ne kadar katkı verebilirsem, sonuna kadar vermek isterim. Hiçbir zaman bu taraf kimliğimi saklamadım. Taraf olmayı her zaman seçtim" dedi.



Yokluğunu hissedeceğiz

Törene katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Markar Esayan için duygu ve düşüncelerini şu ifadelerle anlattı: "Hakikaten Markar Esayan çok değerli bir dost, Türkiye sevdalısı, Anadolu topraklarına, bu ülkeye her bakımdan hayran, tam manasıyla demokrasiyi içselleştirmiş, milletin iradesine sahip çıkan, milletin kültürüne, geleneklerine sahip çıkan çok değerli bir arkadaşımızdı. Gerçekten yokluğunu hissedeceğiz." Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz bu topraklarda asırlar boyunca beraber yaşayabilme iradesine sahip olan Markar gibi dostlarımızın, arkadaşlarımızın artmasını istiyoruz. El birliğiyle bu vatanı daha güzel bir noktaya getirebilmek için hep beraber mücadele edeceğiz. Ruhu şad olsun. Hayırla her zaman hatırlayacağız. Ailesine, sevenlerine, dostlarına ve Türkiye Ermeni Cemaatine baş sağlığı diliyorum. İnşallah, onun yerini dolduracak çok değerli, yeni gençlerin yetişmesi de mümkün olur diye temenni ve dua ediyorum."