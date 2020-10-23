PKK'da elebaşı kalmadı: 76 sözde yönetici öldürüldü

2016 yılında yenilenen ve "terörü kaynağında yok et", "savunma değil taarruz" ve "alan hakimiyeti" başlıklarıyla özetlenen terörle mücadele konsepti örgütün belini kırdı. Silahlı insansız hava araçlarının da (SİHA) envantere girmesiyle başarısı katlanan konsept, terör örgütü PKK'da sözde yönetici kadrosunda eleman bırakmadı.

76 SÖZDE YÖNETİCİ EKSİLDİ

Bu yıl 247'si ölü olmak üzere toplam 745 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerin 76'sını terör örgütünün sözde yönetici kadrosunda bulunanlar oluşturdu. 10 ayda, örgütün üst düzey yönetiminde bulunan kırmızı listedeki 7, mavi listedeki 2, yeşil listedeki 1, turuncu listedeki 22 terörist etkisiz hale getirildi. En büyük darbe ise Kandil'in sahadaki temsilcileri durumunda olan gri listedeki teröristlere indi. Bu listeden de 44 terörist eksildi. Listede olmayan ancak öldürülen terörist sayısı da 5.

2019'DA DA DARBE VURULDU

Örgütün yönetim kadrosu geçtiğimiz yıl da ağır darbe yedi. 2019'da "Terör Arananlar Listesi"nde yer alan 134 sözde yönetici imha edildi. Bu listedekilerin 13'ü kırmızı, 8'i mavi, 2'si yeşil, 19'u turuncu, 92'si gri kategoride aranıyordu. Liste dışında olan ancak operasyonlarda etkisiz hale getiriler terörist sayısı ise 15.

SAYI DAHA ÇOK OLABİLİR

Güvenlik kaynakları, bu sayının daha da fazla olabileceğini ifade etti. Operasyonda öldürülen ancak kimlikleri öğrenilemeyen çok sayıda terörist olduğu, bunlar içerisinde sözde yönetim kadrosunda bulunan isimlerin bulunabileceği vurgulandı.

ÖRGÜTÜN KURUCUSUYDU

Bu yıl etkisiz hale getirilenler arasında örgütün kurucusu durumundaki isimler de vardı. Elebaşı Abdullah Öcalan'ın en yakınındaki isimlerden örgütün sözde Başkanlık Konseyi üyesi Ali Haydar Kaytan bu teröristlerden biriydi.

Burak Doğan