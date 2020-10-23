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Fırıncılar sıfır vergiden memnun

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisinin 1 Ocak 2021'e kadar sıfırlandığını belirterek, "Biz fırıncılar olarak devletimizin aldığı bu kararı yerinde ve olumlu buluyoruz" dedi
 23 Ekim 2020 07:35
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Fırıncılar sıfır vergiden memnun

Çetin, Türkiye'de bu yıl ilk buğday hasat döneminin yüzleri güldürdüğünü ancak daha sonra yapılan hasatlarda rekoltenin düştüğünü ifade etti. Başta Trakya ve sonraki günlerde Anadolu'da kış döneminde yaşanan kuraklık neticesinde ciddi oranlarda rekolte düşüklüğü tespit edildiğini dile getiren Çetin, "Türkiye genelinde buğdayda ortalama yüzde 15-20 arasında rekolte düşüklüğü hesaplanmaktadır" diye konuştu.

Ekmeğe yine zam

Çetin, Türkiye'nin değişik bölgelerinde de hasat dönemine denk gelen aşırı yağışların ürün kalitesini olumsuz etkilediğini ve bunun da un fiyatlarına yansıdığını anlatarak, şöyle devam etti: "Bu gelişmelerin ardından ürün verimliliği azaldı. Buğdayın az olması un fiyatını artırdı. Fırıncılarımız artan fiyatlar neticesinde İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam yapmak zorunda kaldı. Hatta öyle bir durumdayız ki yeni fiyat tarifesi talebinde bulunacağız. Bu gelişmeler neticesinde devletimiz arpa, buğday ve mısırla ilgili bir takım kararlar aldı. Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi 1 Ocak 2021'e kadar sıfırlandı. Biz fırıncılar olarak devletimizin aldığı bu kararı yerinde ve olumlu buluyoruz.Türkiye'de rekolte düşüklüğünü bazı kişilerin fırsata dönüştürdüğünü, stokçuların elindeki buğdayı piyasaya sürmediği öne süren Çetin, bu durumun buğday fiyatlarını artırdığını, gümrük vergisinin geçici sıfırlanmasının tekelleşmenin bir nebze olsun önüne geçeceğini ifade etti.

'İthalat yapılmalı'

Çetin, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) verilen ithalat izninin en az 2 milyon tona çıkarılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: "TMO, yurt dışından daha fazla buğday getirerek piyasaya sürmeli, ithal ettiği buğdayı tahsis yöntemiyle fabrikalara sübvanse fiyatlar ile satmalıdır. Bu sayede hem fabrikanın paçal maliyeti düşecek hem de stokçuların elinde tuttuğu malı piyasaya arz etmesinin yolu açılacaktır. Bakanlığımızın yapacağı tespitler neticesinde kimin elinde ne var, kim stok yapmış belirlenmeli ve piyasa arzı sağlanmalıdır. Stokçuklara karşı yaptırım uygulanmalıdır. Stok tespitleri yapılıp eldeki mal görülene kadar un ihracatının kısıtlandırılması da gündemde tutulmalıdır. Bu durum buğdayda fiyatları 1 lira 75 kuruş seviyesine indirecektir."
İhlas Haber Ajansı
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