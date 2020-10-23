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Kanal, protez, dolgu mümkünse tek seansta yapılacak

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 normalleşme sürecinde ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ilişkin illere genelge gönderdi
 23 Ekim 2020 07:45
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Kanal, protez, dolgu mümkünse tek seansta yapılacak

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Tekin imzasıyla illere gönderilen genelgede, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri ve Bilim Kurulu'nun değerlendirmeleri doğrultusunda alınacak önlemler şöyle açıklandı:

Acil ve zorunlu diş hekimliği hizmetleri kapsamında tanımlanmış olan vakalarda, kanal tedavisi, diş çekimi, protez tamiri, düşmüş ya da kırık dolgu yenilenmesi, kron-köprü simantasyonu gibi dental müdahalelerin mümkünse aynı seans içerisinde, değilse mümkün olan en az sayıda tedavi seansında yapılmasını sağlayacak şekilde randevu planlaması yapılacak. Sağlık kuruluşunda acil ve zorunlu tedaviler hariç tüm tedavi hizmetleri randevulu olacak. Randevusuz hasta girişi en aza indirgenecek. MHRS randevularının düzenlenmesi, aynı seansta tedavi işlemlerinin ve tedavi sonrası ortam dezenfeksiyonunun yapılabilmesine olanak sağlayacak şekilde, başhekimlikler tarafından yapılacak.

Gerekli hallerde uzmanlık branşına bakılmaksızın tüm hekimlerin yoğunluk olan birimlerde görevlendirilmesi yapılacak. Nöbetlerin planlanması, aktif diş hekimi sayısı, ulaşılabilirlik, yardımcı personel sayıları ve hasta potansiyeli değerlendirilerek il sağlık müdürlüklerince yapılacak. Diş protez laboratuvarlarında çalışan personel sayısı, hasta yoğunluğu ve iş kapasitesi göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenecek.
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