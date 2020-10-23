1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pandemide daha yalnız ve daha öfkeliyiz

Kovid-19 salgının etkilerini ölçmek için araştırma yürüten Üsküdar Üniversitesi, salgın döneminde stres seviyelerinde ve yalnızlık duygularında artış olduğunu açıkladı
 23 Ekim 2020 07:55
+Aa- Yazdır
Pandemide daha yalnız ve daha öfkeliyiz

Dünya Psikiyatri Birliği, Avrupa Psikofarmakoloji Enstitüsü ve Avrupa Psikiyatri Birliği tarafından tüm dünyada 40'ın üzerinde ülkede yapılan çalışmanın Türkiye'deki araştırmalarını sürdüren Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, Türkiye'ye ilişkin ilk sonuçlarla ilgili şu bilgileri verdi; "Türkiye'den 2 binin üzerinde katıldığı çalışmada bu dönemin psikososyal etkilerini ölçmeyi hedefledik. Stres, yalnızlık, öfkelilik ve fedakarlık(başkalarına yardım etmek vb.) üzerinde psikolojik etkiler gözlemlendi. Daha sistematik olarak katılımcıların 3'te 1'inden fazlası salgın dönemi ve son iki hafta öncesiyle ilgili stres seviyelerinde artış olduğunu bildirirken; yüzde 12'lik dilim azalma olduğunu belirtti." diye konuştu.

Prof. Dr. Dilbaz açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Yalnızlık konusunda, salgın dönemi ve son iki hafta öncesiyle alakalı olarak katılımcıların 3'te 1'i artış olduğunu belirtti. Ergen grubu ise bu oran yüzde 38 olarak belirlendi. Öfkelilik için salgın dönemi ve son iki hafta öncesiyle alakalı olarak katılımcıların yüzde 29'unda artış gözlendi. Yardımsever davranışlar konusunda, katılımcıların yaklaşık yüzde 19'u gelişme gösterirken yüzde 50'si davranışlarında bir değişim olmadığını belirtti. Cinsiyet ve yaş gruplarının sonuçları arasında kayda değer bir farka rastlanmadı.

Çalışmaya katılanların yüzde 44'ü pandemi döneminde devletin aldığı önlemlerden çok memnun olduğunu belirtirken, katılımcıların medyayı bu dönemde çok önemsediğini gözler önüne serdi. Katılımcıların yüzde 82'si medyada geçirdiği zamanda artış olduğunu belirtti.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bilim Kurulu Üyesi: Evde 4 metrekarede 1 kişi olmalı
23 Ekim 2020 09:48		 Bir sağlık çalışanı daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti
23 Ekim 2020 09:32
Yaşlı çift geçebilsin diye minibüsüyle yolu kapattı
23 Ekim 2020 08:51		 Kişiye özel grip aşısı
23 Ekim 2020 08:01
'Nisandan daha kötü durumdayız'
23 Ekim 2020 07:57		 Markar Esayan bu ülkeye ve millete aşıktı
23 Ekim 2020 06:40
Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek - Haritalı
23 Ekim 2020 06:30		 Bir belediye başkanının daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
22 Ekim 2020 23:45
Telefonla konuşabilmek için yüksek noktalara çıkıyorlar
22 Ekim 2020 23:02		 CHP'li vekil yoğun bakımdan çıktı
22 Ekim 2020 22:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:46 - Konya'da FETÖ'nün firarilerine yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı09:45 - Faiz kararından sonra dolar ne durumda?09:39 - Benzine indirim geliyor09:38 - Diyanet, kurum içi naklen sınav sonuçlarını açıkladı09:32 - Bir sağlık çalışanı daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti09:23 - Bir ilimizde daha kamu kurumları ve bankalarda HES zorunluluğu getirildi
09:11 - Yurt dışına gidene 3 saat içinde test09:09 - Ulaşım araçları entegre ediliyor09:03 - 112 personeli ihbara gitti: Kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı09:00 - MHP'den İYİ Parti'ye bozkurt işareti tepkisi08:57 - Ermenistan ünlülerin fotoğraflarını propagandaya alet etti08:51 - Yaşlı çift geçebilsin diye minibüsüyle yolu kapattı
08:42 - Abla katilinin ifadeleri ortaya çıktı08:41 - Niğde Otoyolunda işçi servisi devrildi: 14 işçi yaralandı08:37 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 41 milyon 994 bini geçti08:26 - İzmir'de sahte içki satışı yapılan kokoreççiye operasyon08:22 - 'Cezeri, Diyarbakır'da uçsun' önerisine Selçuk Bayraktar'dan destek'
08:18 - KPSS'ye girenler puanlarının yanlış hesaplandığını iddia ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
5 yeni fakülte ve enstitü kuruldu, 6'sı ise kapatıldı
Emekli milletvekillerin maaşları netleşti
Sağlık Bakanlığı, 2020/2 İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası açtı
KPSS'ye girenler puanlarının yanlış hesaplandığını iddia ediyor
'Nisandan daha kötü durumdayız'
İlkokullarda, branş öğretmeni derse girdiğinde, sınıf öğretmeni okulda bulunmak zorunda mıdır?
Türkiye Fransa'dan kaçanların El Dorado'su
Abla katilinin ifadeleri ortaya çıktı
Emekli yarbayı dolandırdılar
PKK'da elebaşı kalmadı: 76 sözde yönetici öldürüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hasta sayısı arttıkça okulların daha çok açılması 1
kibir 3
kaleydeskop 1
baltık amberi 1
kahverengi kokarca böceği 1
ölüm allah'ın emri 1
seni sevmeyen ölsün 1
benim haberim yok 1
Telegram 1
ben kimim 1
SON İLANLAR
Dicle Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı sözleşmeli 8 personel alacak- Güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas İmralı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 4 İşçi Alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 5 personel alacak- Güncellendi
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam