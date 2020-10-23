Pandemide daha yalnız ve daha öfkeliyiz
|23 Ekim 2020 07:55
|+Aa- Yazdır
Dünya Psikiyatri Birliği, Avrupa Psikofarmakoloji Enstitüsü ve Avrupa Psikiyatri Birliği tarafından tüm dünyada 40'ın üzerinde ülkede yapılan çalışmanın Türkiye'deki araştırmalarını sürdüren Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, Türkiye'ye ilişkin ilk sonuçlarla ilgili şu bilgileri verdi; "Türkiye'den 2 binin üzerinde katıldığı çalışmada bu dönemin psikososyal etkilerini ölçmeyi hedefledik. Stres, yalnızlık, öfkelilik ve fedakarlık(başkalarına yardım etmek vb.) üzerinde psikolojik etkiler gözlemlendi. Daha sistematik olarak katılımcıların 3'te 1'inden fazlası salgın dönemi ve son iki hafta öncesiyle ilgili stres seviyelerinde artış olduğunu bildirirken; yüzde 12'lik dilim azalma olduğunu belirtti." diye konuştu.
Prof. Dr. Dilbaz açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Yalnızlık konusunda, salgın dönemi ve son iki hafta öncesiyle alakalı olarak katılımcıların 3'te 1'i artış olduğunu belirtti. Ergen grubu ise bu oran yüzde 38 olarak belirlendi. Öfkelilik için salgın dönemi ve son iki hafta öncesiyle alakalı olarak katılımcıların yüzde 29'unda artış gözlendi. Yardımsever davranışlar konusunda, katılımcıların yaklaşık yüzde 19'u gelişme gösterirken yüzde 50'si davranışlarında bir değişim olmadığını belirtti. Cinsiyet ve yaş gruplarının sonuçları arasında kayda değer bir farka rastlanmadı.
Çalışmaya katılanların yüzde 44'ü pandemi döneminde devletin aldığı önlemlerden çok memnun olduğunu belirtirken, katılımcıların medyayı bu dönemde çok önemsediğini gözler önüne serdi. Katılımcıların yüzde 82'si medyada geçirdiği zamanda artış olduğunu belirtti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bilim Kurulu Üyesi: Evde 4 metrekarede 1 kişi olmalı
23 Ekim 2020 09:48
|Bir sağlık çalışanı daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti
23 Ekim 2020 09:32
|Yaşlı çift geçebilsin diye minibüsüyle yolu kapattı
23 Ekim 2020 08:51
|Kişiye özel grip aşısı
23 Ekim 2020 08:01
|'Nisandan daha kötü durumdayız'
23 Ekim 2020 07:57
|Markar Esayan bu ülkeye ve millete aşıktı
23 Ekim 2020 06:40
|Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek - Haritalı
23 Ekim 2020 06:30
|Bir belediye başkanının daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
22 Ekim 2020 23:45
|Telefonla konuşabilmek için yüksek noktalara çıkıyorlar
22 Ekim 2020 23:02
|CHP'li vekil yoğun bakımdan çıktı
22 Ekim 2020 22:27