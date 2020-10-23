Pandemide daha yalnız ve daha öfkeliyiz

Dünya Psikiyatri Birliği, Avrupa Psikofarmakoloji Enstitüsü ve Avrupa Psikiyatri Birliği tarafından tüm dünyada 40'ın üzerinde ülkede yapılan çalışmanın Türkiye'deki araştırmalarını sürdüren Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, Türkiye'ye ilişkin ilk sonuçlarla ilgili şu bilgileri verdi; "Türkiye'den 2 binin üzerinde katıldığı çalışmada bu dönemin psikososyal etkilerini ölçmeyi hedefledik. Stres, yalnızlık, öfkelilik ve fedakarlık(başkalarına yardım etmek vb.) üzerinde psikolojik etkiler gözlemlendi. Daha sistematik olarak katılımcıların 3'te 1'inden fazlası salgın dönemi ve son iki hafta öncesiyle ilgili stres seviyelerinde artış olduğunu bildirirken; yüzde 12'lik dilim azalma olduğunu belirtti." diye konuştu.

Prof. Dr. Dilbaz açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Yalnızlık konusunda, salgın dönemi ve son iki hafta öncesiyle alakalı olarak katılımcıların 3'te 1'i artış olduğunu belirtti. Ergen grubu ise bu oran yüzde 38 olarak belirlendi. Öfkelilik için salgın dönemi ve son iki hafta öncesiyle alakalı olarak katılımcıların yüzde 29'unda artış gözlendi. Yardımsever davranışlar konusunda, katılımcıların yaklaşık yüzde 19'u gelişme gösterirken yüzde 50'si davranışlarında bir değişim olmadığını belirtti. Cinsiyet ve yaş gruplarının sonuçları arasında kayda değer bir farka rastlanmadı.

Çalışmaya katılanların yüzde 44'ü pandemi döneminde devletin aldığı önlemlerden çok memnun olduğunu belirtirken, katılımcıların medyayı bu dönemde çok önemsediğini gözler önüne serdi. Katılımcıların yüzde 82'si medyada geçirdiği zamanda artış olduğunu belirtti.