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Emekli yarbayı dolandırdılar

Araç kiralama çetesinin eline düşen emekli yarbay Olcay Kımıllı, tehditle imzaladığını söylediği boş senet yüzünden mal varlığını kaybedince savcılığa başvurdu
 23 Ekim 2020 08:03
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Emekli yarbayı dolandırdılar

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 26 yıl mühendis subay olarak çalışan emekli Yarbay Mehmet Olcay Kımıllı, Antalya'da bir araç kiralama şirketiyle anlaşarak 1 yıllık araç kiralama karşılığında 25 bin TL'lik senet teklif etti. Aracı kiralayacak olan E.M. isimli şahısla

21 Eylül'de sözleşme için bir kahvehanede buluşan Kımıllı, burada E.M.'nin yanında gelen M.E. ve R.E. isimli kişilerle tanıştı. Kımıllı araç sözleşmesini imzaladıktan 2 gün sonra M.E. ve R.E., telefonla aradıkları Kımıllı'yı aracı teslim etmek için aynı kahvehaneye çağırdı.

Boş senete imza

Şüpheliler M.E. ve R.E. burada Kımıllı'ya kendilerinin çek ve senet tahsilatı işi ile uğraştıklarını, kendisinin verdiği senetlerin tahsilatını yapamadıklarını, bu yüzden alacaklılardan tahsil etmek üzere bir senet daha ciro etmesini istediler. Kımıllı bu durumu kabul etmek istemeyince şüpheliler Kımıllı'nın iddiasına göre, annesi ve çocuklarının fotoğraf ve adreslerini göstererek ailesine zarar vermekle tehdit ettiler. Kendilerini Isparta'nın EFE'ler çetesi olarak tanıtan şüpheliler, iddiaya göre silah göstererek Kımıllı'ya tehdit ve şantajla boş senet imzalattı.

Aracı da alamadı

Daha sonra şüpheli E.M. aldığı senetleri teminat senedi olarak başkasına verdiğini, bu şahısların kendisini dolandırdığını, dolandırıcılar hakkında savcılığa şikayet dilekçesi verdiğini söyleyerek aracı Kımıllı'ya teslim etmedi. Bunun üzerine Kımıllı, olaya karışan şüpheliler E.M, M.E., R.E. G.K., B.K. ve yaptığı araştırmalar sonucunda çetenin başı olduğunu öğrendiği Isparta'da galericilik yapan A.Ö. hakkında savcılığa "dolandırıcılık" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Kımıllı, telefonuna gelen bir mesajla da Isparta 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kendisi hakkında dava açıldığını öğrendi. Şüphelilerin kendisine imzalattıkları boş senedi 600 bin dolar miktarında doldurarak Kımıllı hakkında 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden ihtiyadi haciz kararı aldırması üzerine Kımıllı'nın Isparta 2. İcra Mahkemesi'nin kararı gereğince emekli maaşına, OYAK birikimlerine ve babadan kalma 7 tapusuna haciz geldi. Soruşturma devam ediyor.
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