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'Süreli çalışma' teklifine itiraz

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 25 yaş altı ve 50 yaş üstündeki çalışanlar için süreli çalışma teklifi için, "Başta kıdem tazminatı olmak üzere iş güvencesi, işe iade gibi hakların ellerinden alınması gibi bir durum söz konusu" dedi.
 23 Ekim 2020 08:13
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'Süreli çalışma' teklifine itiraz

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 25 yaş altı ve 50 yaş üstündeki çalışanlar için süreli çalışma teklifi için, "Başta kıdem tazminatı olmak üzere iş güvencesi, işe iade gibi hakların ellerinden alınması gibi bir durum söz konusu" dedi. Arslan, TBMM'ye sevkedilen "istihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi"ndeki 25 yaş altı ve 50 yaş üstündeki çalışanlar için süreli hizmet akiti düzenlemesini endişeyle karşıladıklarını belirterek, "Eğer güvenceli esneklik kavramının içini dolduramazsak, tek taraflı olarak bunlar yapılırsa yeni kayıplarla, telafisi mümkün olmayan yeni durumlarla karşı karşıya kalabiliriz" diye konuştu.

Arslan düzenlemenin, çalışanların iş kazası, meslek hastalığı ve sağlıkla ilgili haklarının, yaşlılık primleri ve kıdem tazminatının ortadan kaldırılmasına yol açacağını kaydetti. Arslan, Türk-İş'in esnek çalışma modeline yönelik ortak mücadele çağrısı için de şunları söyledi:

"Esnek çalışma ve istihdam paketi konusunda yine bazı görüşmeler oldu. Ancak bu görüşmelerde üç konfederasyon ortak bir çalışma içinde hareket noktasında olmadı. Bugün bir birliktelik sağlanmadı ama bundan sonraki süreçlerde ortak çözümler aramalarını son derece olumlu buluyoruz."
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