2 bin 384 maden ruhsatına iptal

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: TBMM Sanayi ve Enerji Komisyonu, enerji sektörüne ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifini önemli bazı değişiklikler ile kabul etti. Genel Kurul'da önümüzdeki hafta ele alınması beklenen teklifte AK Partililerin verdiği önerge ile yapılan değişiklik ile maden ruhsatlarının süre uzatım talepleri için, sürenin bitiş tarihinden en geç 12 ay öncesinde talepte bulunma şartı getirildi. Düzenlemeye göre bu süre içinde yükümlülüğünü yerine getirmeyen ruhsat sahiplerine 100 bin TL ceza verilecek, 6 aylık ek süre tanınacak. Bu süre içinde de yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda ise ruhsat iptal edilecek ve o alan için yeniden ihaleye çıkılacak.

Bir başka değişiklik ile ruhsat için maden firmasının vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranması zorunluluğu kaldırılırken, bir diğer önergeyle de ruhsat sahası içerisinde uygun yer olmaması, gerekli izinlerin alınamaması ve benzeri durumlarda, ruhsat sahasının dışında gerekli izin alınarak madencilik faaliyetleriyle ilgili geçici tesislerin kurulmasına imkan sağlandı. Böylece, ruhsat sahiplerine, kendi maden sahalarının içinde tesis kuramadıkları taktirde, üretilen ham maddelerin yurt içinde ara ve uç ürün olarak kullanılmasını sağlama fırsatı tanındı.

Taşma cezası

Bir maden firması izinli sahasında çalışırken, faaliyetleri izin sahası sınırını aşarsa da ceza ödeyecek. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan konuya ilişkin bilgi verirken, "Bir işletme izinli sahasında çalışırken diyelim ki dinamit patlattı da o patlamanın etkisiyle -20 metreyle sınırlandırıyoruz işte şimdi -20 metre taştı. Bu 20 metrenin de cezası var, ödenecek" dedi.

Yıl sonu başlıyor

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Vedat Genç de komisyonda yaptığı konuşmada 2019 Ocak ayı sonunda toplamda 14 bin 924 adet ruhsattan bin 104 ruhsatın iptal edildiğini kaydetti. Genç, 2020'de toplamda 15 bin 047 maden ruhsatı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bunlardan ocak ayı sonuna kadar zamsız ödeyen 11 bin 900 ruhsat için 613 milyon 680 bin 182 TL para tahsil edildi. 3 bin 147 ruhsat ocak sonrası yani 6. ayın son dilimine kadar yüzde 100 zamlı olarak ödeme anlamında cezalı duruma düştü. Bunların ödeyeceği toplam rakam 94 milyon 442 bin 793 TL idi. Bunların 763 adedi 6. ayın sonuna kadar yüzde 100 zamlı olarak 49 milyon 600 bin 18 TL ödedi. Geriye kalan 2 bin 384 adet zamlı ruhsat bedeli olan 188 milyon 885 bin 585 TL henüz ödenmedi. Pandemiden dolayı yıl sonuna kadar bu süre uzatılmıştı ama şu anda bunlar ödemediği için iptal işlemlerine başlanılacak."