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KPSS'ye girenler puanlarının yanlış hesaplandığını iddia ediyor

ÖSYM, kamu kurumlarına girmek isteyen yaklaşık 1,5 milyon kişinin katıldığı KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi'nde 3 soruyu iptal etti, Alan Bilgisi Sınavı'nda da iki sorunun cevap şıkkını düzeltti. Milliyet'ten Mine Özdemir Güneli'nin haberine göre; İptal gerektiren başka soruların olduğu ve puanların yanlış hesaplandığı iddia ediliyor.
 23 Ekim 2020 08:18
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KPSS'ye girenler puanlarının yanlış hesaplandığını iddia ediyor

Geçmiş yıllarda da soru iptalleriyle gündeme gelen ÖSYM'nin bu hatası adayların tepkisini çekti.

İptal gerektiren başka soruların olduğu ve puanların yanlış hesaplandığı iddia ediliyor.

Milliyet'ten Mine Özdemir Güneli'nin haberine göre;Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), kamu kurumlarında görev almak, öğretmen olmak isteyen yaklaşık 1,5 milyon kişinin eylül ayında katıldığı Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) sonuçlarını dün açıkladı. Adayların sınav sonrasında iddia ettiği gibi ÖSYM, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi'nde (ÖABT) 3 soruyu iptal etti, KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavı'nda ise 2 sorunun cevap şıklarını düzeltti.

ÖSYM'nin yaptığı bu hataya büyük tepki gösteren adaylar, iptal edilmesi gereken başka sorular olduğunu ve optik okuyucudan kaynaklanan sorunlar nedeniyle puanlarının yanlış hesaplandığını iddia ediyorlar.

Adaylara uyarı geldi

ÖSYM yaptığı açıklamada 13 Eylül'de uygulanan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavı'nın 3. oturumunda yer alan İstatistik Testi'ndeki 12 numaralı sorunun "E" olarak girilen doğru cevabının "C" olarak düzeltildiğini, 20 Eylül'de uygulanan 2020-KPSS ÖABT'de Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Testi'ndeki 28 numaralı sorunun "D" olarak girilen doğru cevabının ise "C" olarak düzeltildiğini belirtti. Ayrıca KPSS ÖABT'de Beden Eğitimi Öğretmenliği Testi'ndeki 55, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Testi'ndeki 74 ve Okul Öncesi Öğretmenliği Testi'ndeki 52 numaralı soruların iptal edilerek değerlendirme dışı bırakıldığını kaydetti.

ÖSYM, cevap şıkkı ve iptal edilen soruların erişime açtıkları Temel Soru Kitapçığı'ndaki soru numaraları olduğunu kaydederek, adayların kendi soru kitapçıklarındaki soru numaralarının farklı olabileceği uyarısında bulundu.

Sonuçlar farklı geldi

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok aday, ÖSYM'nin bu hatasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Sonuçlarda netlerinin az, yanlış cevap ve boş bıraktıkları soru sayılarının hesaplamalarından fazla geldiğini iddia eden öğrenciler, optik okuyucudan kaynaklanan bir sorun olduğunu ve cevap kağıtlarını incelemek istediklerini belirtiyorlar. Öne çıkan yorumlar şöyle:

- Eğitim Bilimleri'nde hesaplamama göre 10-13 yanlışım vardı, 23 yanlışımın olduğunu öğrendim?

- Eğitim Bilimleri'ndeki kesin emin olduğum doğru sayısından 4 daha az doğru gelmiş. Çözdüğüm 9 soru nerede acaba?

- Eğitim Bilimleri oturumunda 11 boş bıraktığım optik bugün sonuç açıklandığında 13 boş olarak karşıma çıktı.

- Sorularda değişiklik var, şıkların doğru cevabı yanlış derken bazıları inanmadı. Şimdi sonuç ortada, emekler hiçe sayılıyor.

- O kadar zihnimize kazıyarak okuduğumuz sorulardan doğru cevapların eksilmesi, 28 tane işaretlediğim sorunun 29 soruya yükselmesi ve bu bir sorunun yanlış olması beni de şüpheye düşürmüyor değil! Ya elim kolum rahat durmadı ya da birilerinin eli rahat durmadı yine!

- Cevapları kontrol etmemize rağmen özellikle Genel Kültür'de en az 6 fazla yanlışım çıktı. Bu nasıl olur anlaşılır gibi değil.

- Eğitim Bilimleri'ndeki yaptığımız doğrular kimlere dağıtıldı da bu kadar düşük geldi, bu haksızlığın hesabını kim soracak?

- 13 soruda hata var diye kaç kişi bağırdı duydunuz mu? Nasıl ispatlayacağız bilmiyoruz, incelemek için dilekçe verdik, inceleyeceğimiz kitapçığın değiştirilmediğine ne kadar güvenebiliriz!

İtiraz için 10 gün var

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların açıklanmasından sonraki ilk 10 gün içerisinde Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM'ye başvurabiliyorlar. Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük süreyi durdurmuyor. 2019, soru kitapçığı ve cevap kağıdının incelenme isteğinin ücreti 50 TL'ydi. Dilekçenin ÖSYM'ye ulaştırılması gerekiyor. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası olmayan, imzalanmamış, banka dekontu bulunmayan dilekçeler işleme alınmıyor.

ÖABT'te bir sorunun cevabı değişti, 2 soru iptal edildi
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