'Cezeri, Diyarbakır'da uçsun' önerisine Selçuk Bayraktar'dan destek'
|23 Ekim 2020 08:22
|+Aa- Yazdır
Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Amida Höyük Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız "Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, uçuş denemesini ünlü İslam alimi El Cezeri'nin dünyanın ilk robotlarını yaptığı Amida Höyük'te gerçekleştirilebilir" önerisinde bulundu.
Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan bu talebe olumlu cevap geldi.
Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Testlerde biraz daha yol alalım... Cezeri'nin hatırasını, yaşadığı toprakların ev sahipliğinde yad etmekten şeref duyarız... Semalarımızda Hür ve Özgür..." ifadelerine yer verdi.
Ardından Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da Twitter'dan, "Diyarbakır hazır, heyecanla bekliyor. Cezeri denemelerinin Diyarbakır'ımızda yapılmasından onur duyarız. İki gururu bir arada yaşamak isteriz" mesajını paylaştı.
Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası "Cezeri", 15 Eylül'de ilk uçuş testlerini başarıyla tamamlamıştı.
Testlerde biraz daha yol alalım...#CEZERİnin hatırasını, yaşadığı toprakların ev sahipliğinde yad etmekten şeref duyarız...Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 22, 2020
Semalarımızda Hür ve Özgür...#MilliTeknolojiHamlesi ️🚗🌍🇹🇷 https://t.co/l3iy2aKfBc
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Öğrencilerin ateşi yükseldiğinde kimlik kartları uyarı verecek
22 Ekim 2020 11:14
|3 dakika şarj et 2.5 saat video izle
22 Ekim 2020 08:06
|Kimlik ve plakalar 'Devriye' ile sorgulanacak
21 Ekim 2020 18:42
|Yerli denizaltı robotu Kaşif, sondaj gemilerinin denizdeki gözü olacak
21 Ekim 2020 14:40
|Sony'den PlayStation Türkiye fiyatlarına zam
20 Ekim 2020 11:51
|TOGG'un bataryası Türkiye'de üretilecek
20 Ekim 2020 10:52
|NASA Ay yüzeyine 4G teknolojisi kuracak
19 Ekim 2020 19:46
|Bakan Pakdemirli'den elektrikli traktör açıklaması
19 Ekim 2020 14:07
|Milli SİHA'lara yeni mühimmatlar geliyor
18 Ekim 2020 23:00
|Bakan Dönmez: Yerli su altı robotumuz Kaşif, görevine başladı
18 Ekim 2020 14:36