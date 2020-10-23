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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 41 milyon 994 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 41 milyon 994 bini geçti.
 23 Ekim 2020 08:37
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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 41 milyon 994 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 142 bin 745 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 41 milyon 994 bin 636'ya çıkarken, virüs saptanan 31 milyon 187 bin 307 bin kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 9 milyon 664 bin 584 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 8 milyon 661 bin 651 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 228 bin 381 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (7 milyon 761 bin 312), Brezilya (5 milyon 332 bin 634), Rusya (1 milyon 463 bin 306), İspanya (1 milyon 90 bin 521), Arjantin (1 milyon 53 bin 650), Fransa (999 bin 43), Kolombiya (990 bin 270), Peru (879 bin 876), Meksika (874 bin 171), İngiltere (810 bin 467), Güney Afrika (710 bin 515), İran (550 bin 757), Şili (497 bin 131), İtalya (465 bin 726), Irak (442 bin 164), Almanya (403 bin 874), Bangladeş (394 bin 827), Endonezya (377 bin 541), Filipinler (363 bin 888), Türkiye (355 bin 528), Suudi Arabistan (343 bin 774), Pakistan (326 bin 216), Ukrayna (322 bin 879) ve İsrail (308 bin 247)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (155 bin 962), Hindistan (117 bin 336), Meksika (87 bin 894), İngiltere (44 bin 347), İtalya (36 bin 968), İspanya (34 bin 521), Fransa (34 bin 210), Peru (33 bin 984), İran (31 bin 650), Kolombiya (29 bin 636), Arjantin (27 bin 957), Rusya (25 bin 242), Güney Afrika (18 bin 843), Şili (13 bin 792), Endonezya (12 bin 959), Ekvador (12 bin 500), Belçika (10 bin 588), Irak (10 bin 465) ve Almanya (10 bin 44)."
Anadolu Ajansı
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