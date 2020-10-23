1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Niğde Otoyolunda işçi servisi devrildi: 14 işçi yaralandı

Niğde otoyolunun Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesi bölümünde işçi servisinin devrilmesi sonucu 14 işçi yaralandı.
 23 Ekim 2020 08:41
+Aa- Yazdır
Niğde Otoyolunda işçi servisi devrildi: 14 işçi yaralandı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ankara- Niğde otoyolu Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesi yakınlarında meydana geldi. Trafiğe kapalı olan otoyolda çalışan işçileri taşıyan Mustafa Sönmez (45) yönetimindeki 68 AAV 834 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Mustafa Sönmez ile araçta bulunan 13 işçi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Kırşehir, Sarıyahşi ve Aksara'daki hastanelere kaldırıldı. Kırşehir'de tedaviye alınan 2 işçinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

İşçilerin gece mesaisi sonrası Sarıyahşi ilçesinde bulunan şantiyeye gittikleri bildirildi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
112 personeli ihbara gitti: Kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı
23 Ekim 2020 09:03		 Abla katilinin ifadeleri ortaya çıktı
23 Ekim 2020 08:42
İzmir'de sahte içki satışı yapılan kokoreççiye operasyon
23 Ekim 2020 08:26		 Emekli yarbayı dolandırdılar
23 Ekim 2020 08:03
Türkiye Berlin'deki camiye yapılan polis baskınını şiddetle kınadı
23 Ekim 2020 07:35		 Görme engelli adam karısını defalarca bıçakladı
23 Ekim 2020 07:20
Başsavcılıktan cezaevinde ölüm açıklaması: Asılı halde bulundu
22 Ekim 2020 18:54		 Alevi vatandaşlara yönelik yazılarla ilgili soruşturma başlatıldı
22 Ekim 2020 18:45
Filyasyon görevlisini alıkoyup darp eden şahıs tutuklandı
22 Ekim 2020 18:06		 Bolu'da yenidoğan bebeğini çöpe atan anneye adli kontrol
22 Ekim 2020 17:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:48 - Bilim Kurulu Üyesi: Evde 4 metrekarede 1 kişi olmalı09:46 - Konya'da FETÖ'nün firarilerine yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı09:45 - Faiz kararından sonra dolar ne durumda?09:39 - Benzine indirim geliyor09:38 - Diyanet, kurum içi naklen sınav sonuçlarını açıkladı09:32 - Bir sağlık çalışanı daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti
09:23 - Bir ilimizde daha kamu kurumları ve bankalarda HES zorunluluğu getirildi09:11 - Yurt dışına gidene 3 saat içinde test09:09 - Ulaşım araçları entegre ediliyor09:03 - 112 personeli ihbara gitti: Kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı09:00 - MHP'den İYİ Parti'ye bozkurt işareti tepkisi08:57 - Ermenistan ünlülerin fotoğraflarını propagandaya alet etti
08:51 - Yaşlı çift geçebilsin diye minibüsüyle yolu kapattı08:42 - Abla katilinin ifadeleri ortaya çıktı08:41 - Niğde Otoyolunda işçi servisi devrildi: 14 işçi yaralandı08:37 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 41 milyon 994 bini geçti08:26 - İzmir'de sahte içki satışı yapılan kokoreççiye operasyon
08:22 - 'Cezeri, Diyarbakır'da uçsun' önerisine Selçuk Bayraktar'dan destek'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
5 yeni fakülte ve enstitü kuruldu, 6'sı ise kapatıldı
Emekli milletvekillerin maaşları netleşti
Sağlık Bakanlığı, 2020/2 İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası açtı
KPSS'ye girenler puanlarının yanlış hesaplandığını iddia ediyor
'Nisandan daha kötü durumdayız'
İlkokullarda, branş öğretmeni derse girdiğinde, sınıf öğretmeni okulda bulunmak zorunda mıdır?
Türkiye Fransa'dan kaçanların El Dorado'su
Abla katilinin ifadeleri ortaya çıktı
Emekli yarbayı dolandırdılar
PKK'da elebaşı kalmadı: 76 sözde yönetici öldürüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çinliler ne yemez 1
Ahde Vefa 2
fatih sultan mehmet 1
natalie portman'ın kadın futbol takımı kurması 1
pazardan süt almak 1
re re ra ra 1
Liyakat 1
öğrencilerin sınavlarda ilginç cevaplar vermesi 6
terazi burcu kadını 2
kah 1
SON İLANLAR
Dicle Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı sözleşmeli 8 personel alacak- Güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas İmralı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 4 İşçi Alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 5 personel alacak- Güncellendi
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam