Yaşlı çift geçebilsin diye minibüsüyle yolu kapattı

Olay, geçtiğimiz hafta, Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerindeki yaya geçidinde meydana geldi.

Hava almak için dışarıya çıkan yaşlı çift, bir süre dolaştıktan sonra eve dönmek istedi. Evlerine gitmek için Hatboyu Caddesi üzerindeki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen çift, uzun süre araçların durmasını bekledi.

Yaşlı çiftin yoğun trafik akışı nedeniyle karşıya geçmekte zorlandığını fark eden minibüs sürücüsü, yaşlı çifte yol vermek için durdu. Ancak çift şeritli yolda diğer araçların durmaması üzerine, minibüsün şoförü yolu keserek yaşlı çiftin karşıya geçmesini sağladı. O anlar ise Tuzla Belediyesine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

"Trafikte yaya önceliğini de bu vesileyle hatırlatmış olalım"

Yürekleri ısıtan olayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Belediye önünde kameralara yansıyan bir görüntüyü sizlerle paylaşmak istedim. Karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlara yol veren minibüs şoförünün çözüm biçimi tartışmaya açık olsa da tebrik etmeden geçemem. Trafikte yaya önceliğini de bu vesileyle hatırlatmış olalım" dedi.