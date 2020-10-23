Yaşlı çift geçebilsin diye minibüsüyle yolu kapattı
|23 Ekim 2020 08:51
|+Aa- Yazdır
Olay, geçtiğimiz hafta, Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerindeki yaya geçidinde meydana geldi.
Hava almak için dışarıya çıkan yaşlı çift, bir süre dolaştıktan sonra eve dönmek istedi. Evlerine gitmek için Hatboyu Caddesi üzerindeki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen çift, uzun süre araçların durmasını bekledi.
Yaşlı çiftin yoğun trafik akışı nedeniyle karşıya geçmekte zorlandığını fark eden minibüs sürücüsü, yaşlı çifte yol vermek için durdu. Ancak çift şeritli yolda diğer araçların durmaması üzerine, minibüsün şoförü yolu keserek yaşlı çiftin karşıya geçmesini sağladı. O anlar ise Tuzla Belediyesine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
"Trafikte yaya önceliğini de bu vesileyle hatırlatmış olalım"
Yürekleri ısıtan olayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Belediye önünde kameralara yansıyan bir görüntüyü sizlerle paylaşmak istedim. Karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlara yol veren minibüs şoförünün çözüm biçimi tartışmaya açık olsa da tebrik etmeden geçemem. Trafikte yaya önceliğini de bu vesileyle hatırlatmış olalım" dedi.
Belediye önünde kameralara yansıyan bir görüntüyü sizlerle paylaşmak istedim. Karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlara yol veren minibüs şoförünün çözüm biçimi tartışmaya açık olsa da tebrik etmeden geçemem. Trafikte yaya önceliğini de bu vesileyle hatırlatmış olalım 🙏 pic.twitter.com/GtFvi8chW9Dr. Şadi Yazıcı (@drsadiyazici) October 22, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bilim Kurulu Üyesi: Evde 4 metrekarede 1 kişi olmalı
23 Ekim 2020 09:48
|Bir sağlık çalışanı daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti
23 Ekim 2020 09:32
|Kişiye özel grip aşısı
23 Ekim 2020 08:01
|'Nisandan daha kötü durumdayız'
23 Ekim 2020 07:57
|Pandemide daha yalnız ve daha öfkeliyiz
23 Ekim 2020 07:55
|Markar Esayan bu ülkeye ve millete aşıktı
23 Ekim 2020 06:40
|Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek - Haritalı
23 Ekim 2020 06:30
|Bir belediye başkanının daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
22 Ekim 2020 23:45
|Telefonla konuşabilmek için yüksek noktalara çıkıyorlar
22 Ekim 2020 23:02
|CHP'li vekil yoğun bakımdan çıktı
22 Ekim 2020 22:27