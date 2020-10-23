Ermenistan ünlülerin fotoğraflarını propagandaya alet etti
|23 Ekim 2020 08:57
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Hürriyet'ten Nerdun
Hacıoğlu'nun haberine göre: Ermenistan Kamu Radyosu internet sitesi, Ermenistan'ın
Azerbaycan toprağı Karabağ'da aldığı ağır yenilgilerin ardından skandal bir
propaganda taktiğine başvurdu.
Ünlü popçu Serdar Ortaç ve oyuncu Kaan Girgin'in fotoğrafı, "Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı" başlıklı habere yerleştirildi.
20 yıl önce Sivas'ta bedelli askerlik yapan Serdar Ortaç'ın tek başına çekilen
başka bir fotoğrafı ise "Güneyde zorlu çatışmalar devam ediyor" başlıklı haberde
yer aldı.
Serdar Ortaç kısa süre önce gerekirse Azerbaycan'a giderek savaşacağını söylemişti.
11 dilde yayın yapan kurumun Türkçe sitesinde Alp Kırşan ve ünlü aşçı Burak
Özdemir'in fotoğrafları da yer aldı.
Skandal propaganda yöntemini dün gün içinde kullanmaya devam eden sitede Rus asıllı Türk vatandaşı Andrey Polyanin'in askerlik zamanında kalma bir fotoğrafı da yer aldı.
Vatani görevini 66. Mekanize Piyade Tugayı Barış Gücü Komutanlığı'nda tamamlayan
Polyanin, askerliğinin ardından, "Türkiye benim ikinci vatanım. Gerekirse Mehmetçikle
omuz omuza savaşırım" demişti.
KARABAĞ'DA KÜLTÜREL OTONOMİ
Erivan, Türk ünlülerin fotoğraflarını propagandasına alet ederken sivillere yönelik saldırılarıyla da savaş suçu işlemeye devam ediyor.
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