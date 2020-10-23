MHP'den İYİ Parti'ye bozkurt işareti tepkisi
|23 Ekim 2020 09:00
|+Aa- Yazdır
'AÇIĞA DÜŞTÜNÜZ, İYİ Mİ'
Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre: MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy Twitter hesabından, "Hainlerin elinden tutan, zillet ittifakına tutunan, ülkücülere haydut diyecek kadar çukurlaşan, Türk düşmanlarına gülücükler saçan İP'çilerin Kayseri'de bozkurt yapmaları tenakuz uçurumudur. Bozkurt işareti yapan ellerin önce temiz olması ahlak şartıdır. Açığa düştünüz, İYİ mi?" paylaşımını yaptı.
MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de sosyal medya hesabından, "Başbuğ Türkeş'in izinden ayrılıp Papaz Ernest Renan'ın yoluna sapanların bir fotoğraf karesiyle şov timi kurduklarını ilan etmelerini tebessümle izliyoruz. Erciyes'in suyu serttir, mertlik ister" tepkisini gösterdi. MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok da "Bugün Kayseri, ülkücü hareketi öfkelendiren bir rezalete şahit oldu. Hatıralarımızın üzerinde dolaşmamaları adına son uyarıdır" dedi.
Fotoğraf karesindeki İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Aslan ise eleştirilere "Bozkurt Türklüğün sembolüdür. Alıp satılamaz, ihaleye çıkılamaz. Bugüne kadar izin almadık bugünden sonra da almayız" karşılığını verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ermenistan ünlülerin fotoğraflarını propagandaya alet etti
23 Ekim 2020 08:57
|Türkiye Fransa'dan kaçanların El Dorado'su
23 Ekim 2020 06:10
|Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Berlin'de camiye yapılan polis baskınını kınadı
23 Ekim 2020 02:54
|İstihdam teşviki teklifinin 30 maddesi komisyonda kabul edildi
23 Ekim 2020 02:21
|Büyükelçi Kılıç'tan ABD'li Demokrat senatöre 'insan hakları' tepkisi
23 Ekim 2020 00:37
|23 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
23 Ekim 2020 00:05
|Bakan Pakdemirli'den 'bitki çayları' açıklaması
22 Ekim 2020 23:15
|AFAD da sosyal medya akımına katıldı ve uyardı
22 Ekim 2020 22:42
|Bursa Büyükşehir'den su fiyatlarına ilişkin açıklama
22 Ekim 2020 22:18
|Karakolda darp iddiasına ilişkin Valilikten açıklama
22 Ekim 2020 22:00