112 personeli ihbara gitti: Kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı
|23 Ekim 2020 09:03
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Ölen gencin bugün doğum günü olduğu ortaya çıktı.
Yaşanan olay, Kiraz ilçesi Arkacılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, seyir halinde ilerleyen Mustafa Z. idaresindeki süt kamyonu, kavşaktan dönüş yapmak üzere yavaşladı.
Bu sırada aşırı süratli olduğu iddia edilen C. Zülam (28) idaresindeki Tofaş marka otomobil, kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü C.Z araçta sıkışarak feci şekilde can verdi. Kaza sonrasında bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 personeli ihbara gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı
Kaza yerine gelen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, 112 ekipleri de hızlıca geldiği olay yerinde kazazedelere müdahale etmek istedi. 112 ekibinden acil tıp teknisyeni E.Z.Oflaz ise kardeşi C. Zülam'ın kaza yaptığını ve olay yerinde yaşamını yitirdiğini öğrendi. Herkesi üzen bu durum yürekleri dağladı. Gözyaşlarına boğulan E.Z.Oflaz'ı ekip arkadaşları sakinleştirdi.
C.Zülam'ın bugün doğum günüydü
Ölen otomobil sürücüsü C. Zülam'ın ise bugün doğum günü olduğu öğrenildi. Zülam'ın cansız bedeni Kiraz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Süt kamyonu sürücüsü Mustafa Z. kazanın ardından ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.
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