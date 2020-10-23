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Yurt dışına gidene 3 saat içinde test

İstanbul Havalimanı'nda (İHL) 105 günde 142 bin yolcuya koronavirüs testi uygulandı. Yolcular, daha kısa sürede sonuçlandığı için günde 2 bin testin yapıldığı havalimanını tercih ediyor
 23 Ekim 2020 09:11
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Yurt dışına gidene 3 saat içinde test

Türkiye'den 11 Haziran'dan itibaren yurtdışı uçuşlarının başlaması ve bazı ülkelerin yolculardan PCR testi istemesiyle başta İHL olmak üzere 6 havalimanında test merkezi kurulmuştu. Bugüne kadar havayoluyla yurt dışına giden yolculara yapılan toplam test sayısı 500 binin üzerinde. İHL'de test uygulamasının başladığı 8 Temmuz'dan itibaren geçen 105 günde 141 bin 881 yolcuya test hizmet verildi. Sonucu pozitif çıkan yolcuların uçağa binişlerinin önüne geçilerek ilgili hastanelerde tedavilerinin başlatılması sağlandı.

HIZLI VE GÜVENİLİR

PCR testi istenen yolcular ilk olarak yurtdışına çıkışlarını kanıtlayan belgelerle birlikte terminaldeki merkeze başvuru yapıp sıra numarası alıyor. Kayıtları yapılan yolcular daha sonra kabinlere yönlendirilerek boğaz ve burundan sürüntü örnekleri veriyor. Daha kısa sürede hızlı ve güvenilir hizmet vermek için aynı bölgede oluşturulan laboratuvarlarda incelenen örneklerin sonuçları ise 3 ile 6 saat içinde yolculara ulaştırılıyor. Günlük 5 bin test kapasitesine sahip merkezde bir günde ortalama bin 500 ile 2 bin yolcuya hizmet veriliyor. Yolcular, 250 TL'ye yaptırdıkları testlerin sonuçlarını İngilizce ve Türkçe olarak sonuç verme bankosundan ıslak imzalı olarak alabildiği gibi e-devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden öğrenebiliyor.

YOLCULAR MEMNUN

Endonezyalı kız arkadaşı ile birlikte Bulgaristan'a gidecek olan Iavan Y: "Biz Kapadokya'dan geldik ve Sofya'ya gideceğiz. Doğrusu benden test isteyip istemediklerini bilmiyorum ama kız arkadaşımdan istedikleri için ihtiyacımız vardı. Diğer merkezlerden daha hızlı sonuç alabileceğimizi öğrendiğimiz için buraya geldik. Sonuçlarımız negatif çıktı ve uçağa gideceğiz."

HEM DE DAHA UCUZ

Özbekistan'a gidecek Firuze Mırzeyeva: "Ben Türkiye'de çalışıyorum, şimdi memlekete gidiyorum. Başka yerlerde yapılan testleri kabul etmiyorlarmış, daha kesin olsun diye havalimanına geldik. O yüzden burada yaptırıyoruz. Korona olmasaydı daha iyiydi. En önemlisi test yaparak uçağa binebiliyor olmamız. O açıdan güvenle seyahat edeceğiz."

Dilfuzi Ahurava: "Burada sıra yok. 24 saat çalışıyormuş. Testlerimizi yaptırdık. Şimdi sonuçlarını bekliyoruz. İnşallah sıkıntı olmaz. Burası özel hastaneye göre ucuz, o yüzden burada yaptırıyoruz."

Cevdet Özdemir
Sabah
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