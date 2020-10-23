Bir ilimizde daha kamu kurumları ve bankalarda HES zorunluluğu getirildi

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 ile mücadele için yeni kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından, ilimizde kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ve PTT şubelerinde yüz yüze yürütülen her türlü iş ve işlemlerde vatandaşlardan Sağlık Bakanlığı HES uygulama kodu istenmesine, gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir risk bulunmayan (tanılı veya temaslı olmayan) kişilerin işleminin kabul edilmesine karar verilmiştir."