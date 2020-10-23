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Bir sağlık çalışanı daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi bölümünde çalışan Yeter Yılmaz, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
 23 Ekim 2020 09:32
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Bir sağlık çalışanı daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bir sağlık çalışanının daha koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini duyurdu.

TTB'den yapılan açıklamada, "Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Bölümü çalışanı Yeter Yılmaz'ı Kovid
Memurlar.Net
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