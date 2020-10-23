Bir sağlık çalışanı daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi bölümünde çalışan Yeter Yılmaz, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
|23 Ekim 2020 09:32
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Türk Tabipleri Birliği (TTB), bir sağlık çalışanının daha koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini duyurdu.
TTB'den yapılan açıklamada, "Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Bölümü çalışanı Yeter Yılmaz'ı Kovid
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Bölümü çalışanı Yeter YILMAZı COVID-19 nedeniyle kaybettik.TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) October 22, 2020
Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/P1kZ2r3Gex
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