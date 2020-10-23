Diyanet, kurum içi naklen sınav sonuçlarını açıkladı
|23 Ekim 2020 09:38
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Diyanet İşleri Başkanlığı "Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği" 9/2 ve 11/2 maddeleri hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilen sınavlara katılan adaylar sınav sonuçlarını (https://dibbys.diyanet.gov.tr)? adresinden öğrenebileceklerdir.
Sınavda başarılı olanların tercih ve yerleştirme işlemleri aşağıdaki esaslar çerçevesinde (https://dibbys.diyanet.gov.tr) adresinden yapılacaktır.?
1- Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar 20 tercih yapabilecektir.
2- 70 ve üzeri puan alan adaylara tercih hakkı verilecek, ilan edilen kontenjan sayısı kadar atama yapılacaktır.
3- Adaylar isteğe bağlı olarak;
- "Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum."
- "Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum." seçeneklerinden herhangi birini mutlaka işaretleyecektir.
- Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylardan; "Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum." seçeneğini işaretleyenler öncelikli olarak tercihte bulunduğu illerdeki boş kalan kadrolardan herhangi birine, bunun mümkün olmaması halinde ilan edilen görev yerlerinden boş kalan yerlere kontenjan adedince bilgisayar kurası ile yerleştirilecektir.
- "Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum." seçeneğini işaretleyen adaylardan tercihlerine yerleşemeyenler ile hiç tercih yapmayanların;
Atama işlemleri yapılmayacak ve adaylar atanma haklarından feragat etmiş sayılacaktır.
4- Adaylar tercih işlemlerini 22.10.2020 - 30.10.2020 (saat 23:55) tarihleri arasında yapacaktır.
5- Tercihlere yerleştirme işlemlerinde sözlü sınav başarı puanı en yüksek olana öncelik verilecektir. Sözlü sınav başarı puanlarının eşitliği halinde;
a) MBSTS puanı yüksek olana,
b) Hizmet süresi fazla olana,
c) Doğum tarihi önce olana, öncelik verilecektir.
6- Tercih yapıp tercihlerinden birine yerleştiği halde süresi içinde kanuni mazereti olmaksızın görevine başlamayanlar 3 yıl süreyle bu alımlara müracaat edemeyecektir.
7- Adaylar yerleştirme sonuçlarını 06.11.2020 tarihinde öğrenebilecektir.
8- Göreve başlayan personelin atandığı ilde 2 yıl çalışmadıkça başka bir ile nakli yapılmayacaktır.
İlgililere duyurulur.
DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ?
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