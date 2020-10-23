Benzine indirim geliyor

CAMİYİ TEMİZLERKEN BULDU OKUYANLAR DUYGULANDI ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesine gelen bir yolcu, namazını kılmak için girdiği Abdulkadir Geylani camisinde şarj ettiği telefonu için halının altına 10 TL ve helallik isteyen bir not bıraktı. Not yaklaşık bir yıl sonra müezzin tarafından halının altında bulundu.