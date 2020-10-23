Benzine indirim geliyor
Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından iç piyasadaki akaryakıt ürünleri için de indirim gündeme geldi.
|23 Ekim 2020 09:39
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ford ve Volkswagen kararını verdi! İşte fabrikanın kurulacağı şehir
21 Ekim 2020 09:53
|Bakan Varank'tan Türkiye'nin Otomobili paylaşımı
20 Ekim 2020 14:40
|Bakan Pekcan: Otomotiv ihracatında ciddi artış bekliyoruz
19 Ekim 2020 16:48
|Otomotiv sektörü pandemide de 'gaz kesmedi'
18 Ekim 2020 11:07
|Oto pazarında sıfır otomobil oyunu
13 Ekim 2020 10:11
|2045'e kadar trafikteki araçların yüzde 16'sı elektrikli olacak
12 Ekim 2020 11:36
|Taşıt kredilerindeki artış 9 ayda 11 milyar liraya dayandı
11 Ekim 2020 12:00
|Elektrikli ve hibrit otomobil satışlarında artış trendi sürüyor
10 Ekim 2020 11:28
|İkinci elde en çok satılan 10 marka belli oldu
09 Ekim 2020 13:48
|İkinci el otomobilde fiyatlarda bir ayda büyük artış
08 Ekim 2020 18:17