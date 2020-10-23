Van depreminde yaşamını yitirenler anıldı
|23 Ekim 2020 10:24
|+Aa- Yazdır
Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Veysel Sağlam, öğretmen, öğrenciler ve aileleri, Seyyit Muhammed Mezarlığı'na geldi.
Depremde hayatını kaybeden öğretmenler için dua eden Sağlam ve beraberindekiler, mezarlara gül bıraktı.
Sağlam, AA muhabirine, 23 Ekim 2011'deki depremde 604 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.
Yaşamını yitirenlerden 63'ünün öğretmen olduğunu ifade eden Sağlam, "Depremde okulumuzun müdür yardımcısı Mehmet Murat İşler de hayatını kaybetti. Okulumuza büyük emekler vermiş bir arkadaşımızdı. Çalıştığı dönemde yetiştirdiği öğrenciler, şimdi öğretmen oldu." dedi.
Öğretmen Maşallah Akkuş da "Değerli hocamızın kabrini ziyaret ettik. Öğrencilerle dualarımızı ettik, hatim verdik. Allah hepsine rahmet eylesin. Rahmetli hocamızın bıraktığı yerden Allah nasip ederse biz devam edeceğiz. Onun öğrencileriydik. Onun yolunda ilerleyeceğiz." şeklinde konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Koca: Salgın tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
23 Ekim 2020 11:44
|Erzincan'da başı balkon demirine sıkışan çocuk kurtarıldı
23 Ekim 2020 11:33
|Bir sağlık çalışanı daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti
23 Ekim 2020 11:32
|Banyoda düşerek felç oldu, tedavi ile ayağa kalktı
23 Ekim 2020 11:23
|'Hastaların bakışından hastalığın ağırlığını ve şiddetini hissediyorsunuz'
23 Ekim 2020 11:18
|Kovid-19 salgını, sonbahar ortasından itibaren yeni bir ivme kazandı
23 Ekim 2020 11:17
|Uzmanından 'Gençlik aşısı, ölümcül alerjik reaksiyona neden olabilir' uyarısı
23 Ekim 2020 11:16
|Kurul üyesi açıkladı: Grip ve Kovid-19 nasıl ayırt edilecek?
23 Ekim 2020 10:29
|Bilim Kurulu üyesi : Kışın bulaş riski 1-2 dakikaya iniyor
23 Ekim 2020 10:21
|Koronavirüs için FDA onayı alan ilk ilaç Remdesivir oldu
23 Ekim 2020 10:01