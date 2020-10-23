Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 42 milyonu aştı
|23 Ekim 2020 10:06
|+Aa- Yazdır
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 42 milyon 3 bin 60'a ulaştı.
Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de, 8 milyon 661 bin 651 kişi Kovid-19'a yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke sırasıyla Hindistan (7 milyon 761 bin 312), Brezilya (5 milyon 332 bin 634), Rusya (1 milyon 463 bin 306), İspanya (1 milyon 90 bin 521), Arjantin (1 milyon 53 bin 626), Fransa (999 bin 43), Kolombiya (990 bin 270), Peru (879 bin 876), Meksika (874 bin 171) ve İngiltere (810 bin 467) oldu.
Türkiye'de de vaka sayısı 355 bin 528'e ulaştı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Salgın nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 142 bin 874 kişi hayatını kaybetti.
Kovid-19'a yakalanan 31 milyon 190 bin 947 kişi iyileşti, tedavisi süren 9 milyon 669 bin 239 aktif vaka bulunuyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 41 milyon 994 bini geçti
23 Ekim 2020 08:37
|SpaceX, Starlink uydularının fırlatılışını iptal etti
22 Ekim 2020 23:12
|Yunanistan'da bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22 Ekim 2020 21:13
|Hollandalı hacker Trump'ın Twitter şifresini tahmin ederek çözdü
22 Ekim 2020 21:09
|Vakaların arttığı Fransa'da sokağa çıkma yasağı genişliyor
22 Ekim 2020 18:30
|İlham Aliyev: İran sınırındaki bütün yerler kurtarıldı
22 Ekim 2020 18:01
|Güney Kore'de grip aşısı yapılan 13 kişi öldü, soruşturma başlatıldı
22 Ekim 2020 13:09
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 41 milyon 494 bini aştı
22 Ekim 2020 10:00
|Kovid-19'a veda partisi yapan Çekya'da yeniden karantina
22 Ekim 2020 08:21
|Soyuz MS-16 kapsülü dünyaya döndü
22 Ekim 2020 07:49