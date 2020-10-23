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Zonguldak'ta bir kişi oğlu tarafından öldürüldü
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti.
|23 Ekim 2020 10:22
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İlçeye bağlı Güney Mahallesi'nde oturan Mehmet Ş. (50) ile oğlu Egemen Ş. (29) arasında araba kullanımı konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Egemen Ş, babasını göğsünden bıçakladı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Mehmet Ş, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Olay yerinden kaçan Egemen Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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