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Ekim, Kasım, Aralık 2020 askerlik yükümlülüğü sonuçları açıklandı

Ekim/Kasım/Aralık 2020 dönemi yükümlü sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve Askerlik Şube Başkanlıklarından açıklanmıştır.
 23 Ekim 2020 10:33
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Ekim, Kasım, Aralık 2020 askerlik yükümlülüğü sonuçları açıklandı

Ekim/Kasım/Aralık 2020 dönemi yükümlü sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve Askerlik Şube Başkanlıklarından açıklanmıştır.

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