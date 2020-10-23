Ekim, Kasım, Aralık 2020 askerlik yükümlülüğü sonuçları açıklandı
Ekim/Kasım/Aralık 2020 dönemi yükümlü sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve Askerlik Şube Başkanlıklarından açıklanmıştır.
|23 Ekim 2020 10:33
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Ekim/Kasım/Aralık 2020 dönemi yükümlü sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve Askerlik Şube Başkanlıklarından açıklanmıştır.
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