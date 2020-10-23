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Hamsinin fiyatı cep yakıyor...

Ordu'da havaların soğumasıyla birlikte dört gözle beklenen hamsi, tezgahlarda yerini almaya başladı. Ancak ağlara takılan hamsi az olunca kilosu da 40 lirayı buldu.
 23 Ekim 2020 10:35
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Hamsinin fiyatı cep yakıyor...

Karadenizli balıkçılar, 1 Eylül itibariyle başlayan denizlerde av sezonu ile birlikte bolca palamut avladı.

Palamutta yaşanan bolluk, hem vatandaşların hem de balıkçının yüzünü güldürdü. Palamudun ardından Karadeniz Bölgesi'nde havaların da soğumaya başlamasıyla, sofraların vazgeçilmezi olan hamsi de yavaş yavaş tezgahlarda yerini aldı. Ordu'nun Fatsa ilçesinde ağlara takılan hamsi az olunca, kilosu da 40 liradan satılmaya başlandı.
DHA
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