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Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi D blokta çıkan yangın söndürüldü

Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde mahkumların bulunduğu bölümde çıkan yangın söndürüldü.
 23 Ekim 2020 11:48
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Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi D blokta çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi D blok 5 numarada adli mahkumların kaldığı, toplam 26 kişinin bulunduğu yatakhane bölümünde "eşini öldürmekten dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan" hükümözlü Erkan T.'nin yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle yatak ve battaniyeyi tutuşturması sonucu yangın çıktı. Kütahya itfaiye ekiplerince ve cezaevi görevlilerince yangına müdahale edilirken, yaklaşık 40 dakikalık çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın söz konusu olmadığı bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
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