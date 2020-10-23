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Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olanların yerleştirme işlemleri

2020 Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilme İşlemleri hakkında OSYM sitesinden duyuru yayımlandı.
 23 Ekim 2020 11:04
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Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olanların yerleştirme işlemleri

DUYURU

(23 Ekim 2020)

2020 Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilme İşlemleri

Yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu hazırlık sınıfına devam etmelerine rağmen, hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayıp ilişiği kesilen öğrencilerin, başvurmaları halinde başka bir üniversitede veya kayıtlarının bulunduğu üniversitede, Türkçe öğretim yapılan programların birinci sınıflarına yerleştirilme işlemleri Başkanlığımızca yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri için başvurular, 23 Ekim 2020 - 02 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacaktır.

Yerleştirme işlemine başvurmak isteyen adayların başvuru öncesinde Ek'te yer alan kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara saygıyla duyurulur.
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