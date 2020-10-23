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Uzmanından 'Gençlik aşısı, ölümcül alerjik reaksiyona neden olabilir' uyarısı

Yüz Plastik Cerrahi Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Alper Çağıcı:- "Deri altına uygulanan dolgu, botoks, gençlik aşısı gibi işlemler sadece sağlık merkezinde uzman hekimler tarafından uygulanmalı. Güzellik merkezleri gibi yetkisiz yerlerdeki uygulamalar sakıncalıdır, alerjik reaksiyonlara da neden olabilir. Gençlik aşısı gibi işlemlerde ölümcül alerjik reaksiyon meydana gelebilir"
 23 Ekim 2020 11:16
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Uzmanından 'Gençlik aşısı, ölümcül alerjik reaksiyona neden olabilir' uyarısı

- Yüz Plastik Cerrahi Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Alper Çağıcı, deri altına uygulanan estetik işlemlerin sadece sağlık merkezlerinde uzman hekimler tarafından yapılabileceğini, gençlik aşısı gibi işlemlerin ölümcül alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini belirtti.

Çağıcı, İzmir'de bir kadının "gençlik aşısı" adı altındaki işlem sonrası yüzünde yüzlerce nodül oluşması üzerine güzellik merkezlerine yönelik tartışmaların yeniden gündeme geldiğine dikkati çekti.

Kuaför ya da güzellik merkezi gibi iş yerlerinin deri altına işlem uygulama yetkisinin bulunmadığına işaret eden Çağıcı, "Deri altına uygulanan dolgu, botoks, gençlik aşısı gibi işlemler sadece sağlık merkezinde uzman hekimler tarafından uygulanmalı. Güzellik merkezleri gibi yetkisiz yerlerdeki uygulamalar sakıncalıdır, alerjik reaksiyonlara da neden olabilir. Gençlik aşısı gibi işlemlerde ölümcül alerjik reaksiyon meydana gelebilir." dedi.

- "Nodüllerin teşhisi ve tedavisi oldukça zor olabilmektedir"

Çağıcı, uzman doktor ve sağlık merkezi koşullarının sağlanmadığı durumlarda, dolgu, botoks veya gençlik aşısı gibi uygulamaların ardından tedaviye dirençli nodüllerin oluşabileceğini kaydederek, "Söz konusu nodüllerin teşhisi ve tedavisi oldukça zor olabilmektedir. Güzellik merkezi gibi yerlerde yetkisiz kişilerce yapıldığında bu tür komplikasyonlara daha sık rastlıyoruz." diye konuştu.

Alper Çağıcı, sağlık kuruluşlarında deri altı işlemlerin de sadece dermatoloji, plastik cerrahi ya da kulak burun boğaz uzmanı hekimler ile Sağlık Bakanlığı sertifikalı medikal estetik hekimleri tarafından yapılabileceğini vurguladı.

Sağlık ve güzellik için "doktora başvurulması" gerektiğinin altını çizen Çağıcı, şöyle konuştu:

"Botoks, gençlik aşısı gibi işlemler öncesi şüphe duyanlar mutlaka doktorun diplomasını görmek istesinler. Sertifikalı ürünlerin de kullanılması çok önemli. İlaçlardan da kaynaklı sorun yaşanabilir. İşlemin yapıldığı yer güzellik merkeziyse ve uygulamayı gerçekleştiren kişi doktor değilse kasten adam yaralama suçu var demektir. Başvuranın sıkıntı yaşadığı birçok olay var. Hepsi de basına yansımıyor."

Prof. Dr. Alper Çağıcı, gençlik aşısı gibi uygulamaların ardından alerjik reaksiyonların saatler içinde gelişebileceğini, uzman doktorların da bu reaksiyonlar karşısında gerekli tedbirleri alabileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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