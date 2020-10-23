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Biri maden teknikeri 2 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı
Adana'nın Aladağ ilçesinde, sit alanında kaçak kazı yapan biri maden teknikeri 2 zanlı suçüstü yakalandı.
|23 Ekim 2020 11:18
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Adana'nın Aladağ ilçesinde, sit alanında kaçak kazı yapan biri maden teknikeri 2 zanlı suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceritler Mahallesi'ndeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, kaçak kazı yapan maden teknikeri F.Y. (39) ile E.A'yı (48) suçüstü yakaladı.
Yanlarında alan tarayıcı cihaz, arama dedektörü, iki gaz maskesi, kazma, kürek ve el feneri bulunan şüpheliler karakola götürüldü.
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