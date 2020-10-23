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Aydın'da sahte içki nedeniyle 1 kişi öldü
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti.
|23 Ekim 2020 11:22
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Kuşadası'nda yaşayan Umut A. (34 ), dün akşam evinde rahatsızlanınca yakınları tarafından Kuşadası Devlet Hastanesine getirildi.
İlk müdahalesi yapılan Umut A, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Metil alkolden zehirlendiği değerlendirilen Umut A. yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Umut A'nın cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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