İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
Sosyal medya üzerinden PKK propagandası yapan ve şehitler ile güvenlik güçlerine hakaret eden 7 kişiden 5'i gözaltına alındı
|23 Ekim 2020 11:22
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- İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 7 şüpheliden 5'i yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, farklı sosyal medya hesapları üzerinden PKK propagandası yapan ve şehitler ile güvenlik güçlerine hakaret ettiği belirlenen 7 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ilçede 7 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda zanlılardan 5'ini yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 kişinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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