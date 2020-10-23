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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Sosyal medya üzerinden PKK propagandası yapan ve şehitler ile güvenlik güçlerine hakaret eden 7 kişiden 5'i gözaltına alındı
 23 Ekim 2020 11:22
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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

- İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 7 şüpheliden 5'i yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, farklı sosyal medya hesapları üzerinden PKK propagandası yapan ve şehitler ile güvenlik güçlerine hakaret ettiği belirlenen 7 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ilçede 7 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda zanlılardan 5'ini yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 kişinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Anadolu Ajansı
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