Bakan Dönmez: Sakarya'da iki, üç tespit kuyusu planladık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Sakarya gaz sahası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "Sakarya gaz sahasında iki, üç tespit kuyusu planladık." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Sakarya gaz sahası ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Dönmez Sakarya'da iki üç tespit kuyusu planladıklarını ifade etti.

İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Sakarya gaz sahasında çalışmalarımız devam ediyor çünkü orada yaklaşık 40'a varan sayıda bir sondaj çalışması planlıyoruz.

BÜYÜK HAZIRLIK

Sakarya gaz sahasında iki, üç tespit kuyusu planladık, tespit kuyularını süratle tamamlayacağız. Doğu Akdeniz'de bugüne kadar somut bir keşif olmadı.

O BÖLGEDEN ÜMİTLİYİZ

Doğu Akdeniz'de sismik grubumuz da sondaj yapmış olduğumuz Selçuklu-1 kuyusunun civarında ilave sismik çalışmalarına devam ediyor, o bölgeden ümitliyiz"