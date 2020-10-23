Üç kadın kavga etti, genç adamın imdadına polis yetişti!
|23 Ekim 2020 11:37
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Akılalmaz olay Denizli'nin en işlek yeri olan Çınar Meydanı'nda yaşadı. Bir bankanın bankamatiklerinde para çekme işlemi esnasında tesadüfen karşılaşan 3'ü kadın 1'i erkek arasında başlayan sözlü tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü.
Birbirine hakaret eden kadınlar, sinirlerine hakim olamayarak cadde üzerinde tartışmaya devam etti. Kadınlar, bir anda saç saça baş başa birbirine girerken, etraftakiler ne olduğuna anlam veremedi.
Yeniasır gazetesinden Sebahattin Alp'in haberine göre, kadınların kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. 3 kadının arasında kalan erkek, zor anlar yaşadı. Kadınları ayırmakta zorlanan gencin imdadına polis yetişti.
Polisin müdahalesiyle tartışma sona erdi zannedilirken, kadınlar 20 metre ilerde yine birbirlerine girdi.
Yaklaşık 5 dakika süren tartışmada polisler tarafları ayırmak için yine araya girmek zorunda kaldı.
İddiaya göre kavganın 2 kadının daha önce aynı erkekle arkadaş oldukları için çıktığı öğrenildi. Vatandaşların da gençleri ikna etmesiyle olay daha da büyümeden yatıştırıldı.
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